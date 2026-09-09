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Keyifleri kursaklarında kaldı: Çekirdek yerken hayatlarının şokunu yaşadılar!

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IHA Giriş Tarihi:

Keyifleri kursaklarında kaldı: Çekirdek yerken hayatlarının şokunu yaşadılar!

Hatay ve İskenderun'da sahilde yedikleri çekirdekleri yerlere döken kişilere 8 bin 687 TL para cezası uyguladı.

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Foto - Keyifleri kursaklarında kaldı: Çekirdek yerken hayatlarının şokunu yaşadılar!

atay'da İskenderun Belediyesi, çevre temizliğine dikkat çekmek ve vatandaşlarda farkındalık oluşturmak amacıyla geçtiğimiz günlerde sahilde dikkat çekici bir çalışmaya imza attı. Vatandaşların çevreye attığı çeşitli atıklardan oluşan alan "sanat eseri" göndermesi, 7 gün boyunca sahilde sergilendi. İHA'da yer alan habere göre 7 günlük serginin sona ermesinin ardından söz konusu alan, belediye ekipleri tarafından bugün itibarıyla temizlenerek yeniden vatandaşların kullanımına sunuldu.

#2
Foto - Keyifleri kursaklarında kaldı: Çekirdek yerken hayatlarının şokunu yaşadılar!

"UYARILARIMIZ BURADA BİTMİYOR" İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, gerçekleştirilen çalışmanın çevre kirliliğine dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacı taşıdığını belirterek, çevreyi kirletenlere yönelik denetimlerin de aynı kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

#3
Foto - Keyifleri kursaklarında kaldı: Çekirdek yerken hayatlarının şokunu yaşadılar!

Başkan Dönmez, kent genelinde yapılan denetimlerde çevreyi kirlettiği tespit edilen vatandaşlara ilgili mevzuat kapsamında 8 bin 687 TL idari para cezası uygulandığını belirterek, çevre temizliği konusunda taviz verilmeyeceğinin altını çizdi.

#4
Foto - Keyifleri kursaklarında kaldı: Çekirdek yerken hayatlarının şokunu yaşadılar!

İskenderun’un ortak yaşam alanlarının herkesin sorumluluğunda olduğunu ifade eden Başkan Dönmez, vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulunarak, "İskenderun hepimizin. Çöpünü çöpe at, şehrine değer kat" mesajını verdi.

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Foto - Keyifleri kursaklarında kaldı: Çekirdek yerken hayatlarının şokunu yaşadılar!

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