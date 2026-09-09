Piyasayı toz duman edecek: Yenilenmiş model Türkiye'de satışa çıkacak!

Teknik detaylara indiğimizde Dacia’nın yine "ihtiyaç kadar teknoloji" mantığıyla hareket ettiğini görüyoruz. Araçta 80 beygir güç ve 175 Nm tork üreten tek bir elektrik motoru yer alıyor. 0’dan 100 km/s hıza 12.1 saniyede ulaşan yeni Spring, maksimum 130 km/s hıza çıkabiliyor. Performans rakamları bir spor otomobil heyecanı yaratmasa da aracın gününün büyük çoğunluğunu geçireceği şehir trafiği için son derece yeterli. Kabin içerisine adım attığınızda Dacia’nın "ucuza kaçma" algısını kıracak modern ama ergonomik bir düzen bizi karşılıyor. 7 inçlik dijital gösterge paneli standart olarak gelirken, konsolun merkezinde 10.1 inçlik bilgi-eğlence ekranı bulunuyor. Dokunmatik ekran furyasına rağmen klimadan temel işlevlere kadar bolca fiziksel tuşun ve döner kumandanın muhafaza edilmiş olması büyük bir artı . Gelelim fiyat konusuna. Dacia, Avrupa genelinde 20.000 euro’nun altı başlangıç fiyatı sözünü tutmuş. Öyle ki araç, Avrupa’da lansmana özel 17.900 euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. En üst donanımı ise 19.500 euro. Bu da onu Avrupa’nın ulaşılabilir elektrikli araçlarından biri yapmaya devam ediyor. Umarız Türkiye’de de güzel fiyatlar görürüz.