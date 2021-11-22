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Siyaset CHP Lideri Kılıçdaroğlu helalleşmek istedi, Muharrem İnce 'Önce hesaplaşalım' dedi
Siyaset

CHP Lideri Kılıçdaroğlu helalleşmek istedi, Muharrem İnce 'Önce hesaplaşalım' dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çıkışına tepki gösteren Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Hesaplaşmadan helalleşme olur mu? Önce hesaplaşalım." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 19:52:00 -
CHP Lideri Kılıçdaroğlu helalleşmek istedi, Muharrem İnce 'Önce hesaplaşalım' dedi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çıkışına atıfta bulunarak, "Biri 'Helalleşelim' diyor, siyaset meydanı hesaplaşma yeridir. Hesaplaşmadan helalleşme olur mu? Önce hesaplaşalım. Önce memleketin geleceğini konuşalım." dedi.

İnce, Kayseri'de ziyaretlerden önce Cumhuriyet Meydanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, önlerinde bir seçim olduğunu ve Türkiye'nin sorunlarını konuşmaları gerektiğini söyledi.

Ekonomiyi, tarımı ve işsizliği konuşmaları gerekirken, herkesin kim daha çok dini söylem kullanacak, bunun peşine düştüğünü ifade eden İnce, şunları kaydetti:

"Biri 'Helalleşelim' diyor, siyaset meydanı hesaplaşma yeridir. Hesaplaşmadan helalleşme olur mu? Önce hesaplaşalım. Önce memleketin geleceğini konuşalım. Kayseri'de ne konuşuyorsak İzmir'de onu konuşmalıyız. Milleti kandırmamalıyız. Diyarbakır'da özerklik deyip Kayseri'ye gelip şehit babası gibi konuşmayacaksın. Tezkereye 'hayır' verip, sonra 'Kandil'i bombalarım' demeyeceksin. Tek duralım ama dik duralım. Onun için biz 'Ne Cumhur ne Millet, tek yol Memleket' diyoruz. Biz bu memleketin gerçek sorunlarının konuşulmasını istiyoruz."

 

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