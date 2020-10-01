CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'erken seçim' çağrısı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, zaman zaman hükümete yaptığı ‘erken seçim’ çağrısını yineledi.

Hükümete 'erken seçim' çağrısı

Defalarca ‘erken seçim’ çağrısı yapan ancak yapılan seçimlerde tabiri caizse ‘ağzının payını alan’ Kılıçdaroğlu yine ‘seçim’ çağrısı yaptı. Katıldığı televizyon programında kendisine yöneltilen 'Erken seçim talebiniz var mı?' sorusuna Kılıçdaroğlu, verdiği cevapla şaşırtmadı.

Seçim yenilgisine doymayan Kılıçdaroğlu, "Zaten yönetemiyorlar. Normalde onların şartlar daha da ağırlaşmasın diye erken seçime gitmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

1946'dan 2020'ye

Yıllardır seçim kazanamayan CHP, son kez 1946 seçimlerinde tek başına iktidar oldu. Daha sonraki yıllarda ise koalisyonla hükümet kurabilen CHP, uzun yıllardır tek başına iktidar olamıyor.

‘Yenilen pehlivan güreşe doymazmış’ dedirten seçim tekrarlarıyla gündeme gelen Kılıçdaroğlu’nun, her seçim öncesi, ‘bu seçimlerde mutlaka kazanacağız’ söylemleri ise halkın gözünde hala dalga konusu olmaya devam ediyor.