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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'dolar' açıklaması!

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu dolara ilişkin, "Türk Lirası, Dolar karşısında mum gibi eriyorsa bu yönetimde basiretsizliğin sonucudur. Liyakatsizliğin sonucudur" dedi.

10 Ağustos 2018 Cuma 19:29
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'dolar' açıklaması!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan dolara ilişkin açıklama yaptı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından doların yükselişiyle yaptığı değerlendirmede,"Türk Lirası, dolar karşısında mum gibi eriyorsa bu yönetimde basiretsizliğin sonucudur. Liyakatsizliğin sonucudur… Öyle bir noktaya getirdiler ki, borç borçla kapanmıyor. Borcun faizini ödemek için de borçlanmak zorunda kalıyorlar… Devlet; liyakatle, bilgiyle, birikimle, adaletle yönetilir. Lafla, hamasetle devlet yönetilmez. O nedenle diyoruz ki; Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 19:29
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