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Siyaset CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, o soruyu duyunca Mars'a çıktı!
Siyaset

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, o soruyu duyunca Mars'a çıktı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı'nın gizli ortağı HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın gündeme bomba gibi düşen 'bedelini ödedik, iktidarın parçası olacağız' açıklamasını duymadıklarını söyleyerek milletin aklıyla adeta alay etti.

Yeniakit Publisher
2021-10-20 18:07:00 -
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, o soruyu duyunca Mars'a çıktı!

yeniakit.com.tr

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, dün Ağrı’da gerçekleştirilen mitingde Millet İttifakı ile ilgili itirafta bulunarak, ‘iktidarın parçası olacağız’ ifadelerini kullandı. Partisinin büyük bedeller verdiğini belirten Buldan, "İşte bunun karşılığı bir dahaki seçimlerde HDP bu ülkeyi yönetecek olan parti olacak, bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın." dedi.

Buldan'ın 'iktidarın parçası olacağız' açıklaması soruldu

Buldan’ın gündeme bomba gibi düşen itirafı, bugün CHP Genel Merkezi'nde buluşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'a soruldu.

HDP'li Pervin Buldan: Bedelini ödedik, karşılığında iktidarın parçası olacağız!
HDP'li Pervin Buldan: Bedelini ödedik, karşılığında iktidarın parçası olacağız!

Siyaset

HDP'li Pervin Buldan: Bedelini ödedik, karşılığında iktidarın parçası olacağız!

İki lider 'üç maymun'u oynadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına Twitter’dan saniyeler içerisinde cevap yetiştiren iki lider, gündemi sarsan itirafla ilgili ‘üç maymun’u oynadı. Milletin aklıyla adeta alay edercesine, Buldan’ın açıklamalarından haberdar olmadıklarını söyleyen Kılıçdaroğlu ve Akşener’in tavrı ‘Türkiye’de yaşamıyor musunuz?’ yorumlarına neden oldu.

Akşener: Gündemimizde böyle bir durum yoktur

Buldan’ın açıklamasını duymadığını iddia eden Akşener şu ifadeleri kullandı:

"Neresinden bakalım? Ortada seçim yok, ortada kurulmuş bir iktidar yok. Türkiye'de bizlerle ilgili bir şey olduğu zaman on adım sonrasında 'siz şunu yapacaksınız' diye parmaklar sallanıyor. Bu demokratik değil. Dolayısıyla dedikodular, iftiralar, hakaretler üzerinden 'o ona bunu dedi, bu buna şunu dedi' üzerinden çok harika bir siyasi atmosfer vardı. Biz, bunu yıkmaya kararlıyız. Ben Sayın Buldan'ın ne söylediğini bilmiyorum şu anda sizden duydum ama bizim gündemimizde böyle bir durum yoktur."

Kılıçdaroğlu: Millet İttifakı'nı bozmak istiyorlar

Heyeti sık sık HDP’ye ziyaretlerde bulunan ve birçok eylem ve mitingde yan yana boy gösteren CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Buldan’ın açıklamasını ilk kez duyduğunu belirterek, "Ama şunu gayet iyi biliyorum, Millet İttifakını bozacak acaba ne yapabiliriz? Böyle bir arayışın özellikle Cumhur İttifakında olduğunu da gayet iyi biliyorum ama ne yaparlarsa yapsınlar, hangi yola başvururlarsa vursunlar bu ülkenin insanlarının ferasetine güveniyorum. Onlar bizlerin bu memleket, vatandaş için çalıştığını, herkesin huzur içinde yaşaması gerektiğini ve bunu da bizim hedef aldığımızı gayet iyi biliyor. Dolayısıyla bizim tek güvencemiz milletimiz." dedi.

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