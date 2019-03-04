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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: "Biz sandıkta ittifak yapmak zorundayız"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sancaktepe’de iş adamları ve STK’larla bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, " Seçimde ittifak yapmak zorundayız" dedi.

04 Mart 2019 Pazartesi 12:52
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: "Biz sandıkta ittifak yapmak zorundayız"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sancaktepe’de iş adamları ve STK’larla bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, " Seçimde ittifak yapmak zorundayız" dedi.


Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sancaktepe’de iş adamları ve Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, Sancaktepe’nin Anadolu’dan göçenlerin yerleştiği ve büyüttüğü bir kent olduğunu söyleyerek, "Anadolu’yu nasıl büyütmek istiyorsak, Sancaktepe’yi de büyütmek görevimiz. Belediye başkanı seçildiği andan itibaren,oy verene de vermeyene de hizmet götüreceğiz. Oy versin vermesin Sancaktepe’nin her noktasına hizmet götürmek bizim felsefimizin bizim inancımızın emrettiği bir şeydir. Hiçbir zaman vatandaşa neden şu partiye oy verdin diye bir suçlama getirmiş değilim. Demokrasi vatandaşın verdiği oya saygı duymaktır. Sandığa giderken 17 yıldır bir iktidar dönemini sorgulamamız lazım. 17 yılın sonunda soğan kuyruğuna muhtaç hale geliyorsa vatandaşlar bunu düşünmesi lazım. Sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyup gitmeniz lazım. Belediye başkanlarına söyleyeceğim, hizmeti eşit götüreceksiniz. Eğer kul hakkı yeme geleneği yoksa belediye başkanı yaptığı her harcamanın hesabını vermek zorundadır. İstanbul’un imar sorunu çözülemiyor Tapu sorunu niye çözülemiyor. Kartal , Maltepe belediyelerimiz çözüyor. Niye çözemiyorlar. El ele verip tapu sorununun belediye başkanlarımız çözecek. Kentsel dönüşüme karşı değiliz. Ancak bakıyorsunuz yer gayet güzel. Oradakilerin arazilerini alıyorlar. Şehrin varoşlarına sürüyorlar. Oralara villa yapıyorlar. O mahallede yaşayanlar rantı oluşturmuşsa rant onların hakkıdır " dedi. CHP’li belediyelerde asgari ücretin 2200 TL olduğuna dikkat çeken CHP Lideri Kılıçdaroğlu; "Belediye Başkanı seçildiğinde hiç kimseyi işten çıkarmayacağız. Bizim kitabımızda, dünya görüşümüzde hiç kimsenin aşı işiyle oynamak yok"dedi. Kendilerine devamlı suçlamalar yöneltildiğini söyleyen CHP Lideri Kılıçdaroğlu, " Çoğu zaman bunların hiçbir önemi yoktur. İnsan kendisini bilmeli. Biz kendimizi biliyorsak, ne söylerlerse söylesinler. Biz sandıkta ittifak yapmak zorundayız. Demokrasi ittifakı yapmak zorundayız " dedi.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 12:52
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