CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu 3. doz aşısını oldu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından 3. doz koronavirüs aşısını yaptırdığını duyurdu.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bilim Kurulu’nun tavsiye kararı doğrultusunda, 3. doz Covid-19 aşısını yaptırdı.
3. doz aşısını yaptırdı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bilim Kurulu’nun tavsiye kararı doğrultusunda, 3. doz Covid-19 aşısını yaptırdım. Tüm sağlık emekçilerimize, üstün çabaları için teşekkür ederim” dedi.