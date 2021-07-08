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Siyaset CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu 3. doz aşısını oldu
Siyaset

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu 3. doz aşısını oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından 3. doz koronavirüs aşısını yaptırdığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-07-08 21:49:00 -
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu 3. doz aşısını oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bilim Kurulu’nun tavsiye kararı doğrultusunda, 3. doz Covid-19 aşısını yaptırdı.

3. doz aşısını yaptırdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bilim Kurulu’nun tavsiye kararı doğrultusunda, 3. doz Covid-19 aşısını yaptırdım. Tüm sağlık emekçilerimize, üstün çabaları için teşekkür ederim” dedi.

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Yorumlar

hizipsavar

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