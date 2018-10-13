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CHP Küçükçekmece belediye başkan aday adayları belli oldu

İstanbul'u kazanabilmek için özel bir çalışma yapan Kılıçdaroğlu, ilçe örgütlerine talimat göndererek, "İlçelerde tabanda ittifak yapılacak. Bölgenizdeki siyasi parti ve sivil toplum örgütleri ile görüşün. Tek bir parti ile değil, ilçeler bazında ittifakı ele alın" dedi. Peki CHP yerel seçimlerde Küçükçekmece'de kimi aday gösterecek? İşte CHP Küçükçekmece belediye başkan aday adayları…

13 Ekim 2018 Cumartesi 16:13
CHP Küçükçekmece belediye başkan aday adayları belli oldu

İstanbul'u kazanabilmek için özel bir çalışma yapan Kılıçdaroğlu, ilçe örgütlerine talimat göndererek, "İlçelerde tabanda ittifak yapılacak. Bölgenizdeki siyasi parti ve sivil toplum örgütleri ile görüşün. Tek bir parti ile değil, ilçeler bazında ittifakı ele alın" dedi. Peki CHP yerel seçimlerde Küçükçekmece'de kimi aday gösterecek? İşte CHP Küçükçekmece belediye başkan aday adayları…

CHP'ye yakınlığıyla bilinen bir gazete 31 Mart 2019 yerel seçimlerde CHP'nin Küçükçekmece'de aday adayı olacak isimleri açıkladı. İşte o isimler: Eski İstanbul milletvekili Bihlun Tamaylıgil, Engin Ertaç, Burçin Baykal, Oruç Oymak, Çetin Çapan, Bayramali Çeşmeci, Gökhan Gümüşdağ, Hasan Hüseyin Türker ve Murat Muratoğlu

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CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı

CHP Avcılar belediye başkan adayları açıklandı

 

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 16:13
  1. İstanbul
  2. CHP Küçükçekmece belediye başkan aday adayları belli oldu
  3. yerel seçimler 2019 mart ne zaman

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