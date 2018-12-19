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CHP Konya ilçe belediye başkan adayları 2019 kim?

CHP Parti Meclisi Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Konya ve ilçeleri belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP Akşehir belediye başkan adayı, CHP Ereğli belediye başkan adayı, Seydişehir CHP belediye başkan adayı, CHP Hüyük belediye başkan adayı, CHP Yunak belediye başkan adayı, CHP Tuzlukçu belediye başkan adayı son dakika olarak açıklandı.

19 Aralık 2018 Çarşamba 10:14
CHP Konya ilçe belediye başkan adayları 2019 kim?

CHP Parti Meclisi Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Konya ve ilçeleri belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP Akşehir belediye başkan adayı, CHP Ereğli belediye başkan adayı, Seydişehir CHP belediye başkan adayı, CHP Hüyük belediye başkan adayı, CHP Yunak belediye başkan adayı, CHP Tuzlukçu belediye başkan adayı son dakika olarak açıklandı.

CHP'in belediye başkan adayları son dakika Parti Meclis'i tarafından açıklandı. CHP yerel seçim için 68 il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarını daha belirledi. Peki CHP'nin Konya ilçe belediye başkan adayları kim oldu? 

Konya Akşehir belediye başkan adayı Eyüp Oyan

Konya Hüyük belediye başkan adayı Ali Büyükdoğan

Konya Yunak belediye başkan adayı Muammer Diri

Konya Ereğli Belediye Başkan adayı Bülent Ecevit Tatlıdil

CHP Konya Tuzlukçu belediye başkan adayı Nurettin Akbuğa Mevcut başkan

CHP Konya Seydişehir belediye başkan adayı Mehmet Katlav

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 10:14
  1. CHP Konya ilçe belediye başkan adayları 2019 kim?
  2. CHP Akşehir belediye başkan adayı
  3. CHP Ereğli belediye başkan adayı
  4. Seydişehir CHP belediye başkan adayı
  5. CHP Hüyük belediye başkan adayı
  6. CHP Yunak belediye başkan adayı
  7. CHP Tuzlukçu belediye başkan adayı

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