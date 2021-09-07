CHP klasiği: Hem suçlu, hem güçlü! Yalanı sürdüren Nazlıaka, 40 yıllık CHP’liyi AK Partili yaptı

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CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, 2 Eylül’de Çanakkale ziyareti sırasında kendisi ve beraberindeki kadın kolları üyeleri ile bir CHP’li şoför arasında yaşanan tartışma ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

CHP'li Aylin Nazlıaka ve beraberindeki heyet, Çanakkale ziyareti sırasında bir araç şoförü ile tartışmış, “AK Partili bir şoför bizi ezmek istedi” şikayeti üzerine karakolda ifade veren şoförün alkollü olduğu, 40 yıldır CHP’yi desteklediği ortaya çıktı.

CHP Çanakkale Kadın Kolları Başkanı'ndan itiraf

CHP’li kadınları aracıyla ezmeye çalıştığı ve AK Partili olduğu, hatta "Reis'i yedirmeyiz" diye bağırdığı ileri sürülen şoförün CHP’li çıkması üzerine, CHP Çanakkale Kadın Kolları Başkanı Sibel Erol da durumu kurtarmak için, "Kadınların üzerine direksiyon kırılmadı. Ama parti otobüsümüzün üzerine direksiyon kırıldı" dedi. "Olayın siyasi değil, iki şoförün arasındaki bir sürtüşmesi olduğu ortaya çıktı" ifadesiyle açıkladı.

“Reis'i size yedirmeyiz” dediği iddiasını tekrarladı

CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, bugün düzenlendiği basın toplantısında, CHP’li şoförün “Reis'i size yedirmeyiz” dediğini tekrarlayarak, “Bu kişi CHP üyesi değil. Diyelim ki partimize gönül vermiş birisi, o halde neden koşa koşa gidip Sabah Gazetesi’ne röportaj verdi? Neden partililerimizden bir özür bile dilemedi?” eleştirisinde bulunarak, kendi partilisinin kabahatini de AK Partililere yıkmaya kalkıştı.

“Ben olay anında orada olmadığımı çok net ifade etmiştim.” diyen Nazlıaka, olmadığı yerde yaşananlarla ilgili iftiralarını ise sürdürdü.

CHP’li Başkanın tanıdığı olduğu bilgisine cevap vermedi

“Üzerinde 'Kadına Şiddete Son' yazan parti otobüsümüzün üzerine süren, sinkaflı küfürler eden bir kişi” diye tanıttığı şoförün CHP’li Çanakkale Belediye Başkanı tarafından yakınen tanındığı bilgisine ise cevap vermedi.

Olmadığını kabul ettiği bir şeyi olmuş gibi anlattı

Nazlıaka, suçunu bastırmak için, hayal dünyasını da kullanarak, "Aşırı alkollü bir şekilde yasalara aykırı olarak araba kullanan bir kişi, üzerinde AKP Genel Başkanın fotoğrafının ve logosunun olduğu bir parti otobüsünün üzerine direksiyon kırsa, sinkaflı küfürler etse" diyerek, olmadığını kabul ettiği bir yerdeki yaşanılanları harf harf anlatmaya kalkıştı.