  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fidan yarın Rusya yolcusu! Ajandasında barış ve ticaret var Yeğen Kapki’nin itirafları her şeyi değiştirdi! Kapki, Ekosistem’in ABD’ye nasıl para kaçırdığını anlattı! Üzerinden 24 saat geçseydi bari… Trump’tan barışa nükleer tehdidi Petlas’ın kurnazca taktiği akıllara o videoyu getirdi: “Türkiye’yi satın alırım” Norveç şokta! Prensesin oğlu tecavüzden mahkûm edildi Yılmaz: Memnuniyet verici! Bu barış küresel istikrar getirecek Kalın'dan ‘barış’ yorumu! Temkinli bir bekleyişteyiz Sanchez “Diyalog ve diplomasi tek yoldur." Mutabakat savaşın başarısızlığının kanıtı 107 günlük savaş sona eriyor! Beyaz Saray’dan beyaz dumanla barış ilanı Türkiye'nin CDS’si 225 baz puana indi! Borç faizleri düşüyor
Gündem CHP, kendisinden şikayetçi olmuştu! Kılıçdaroğlu, mağdur aileyi makamında ağırladı
Gündem

CHP, kendisinden şikayetçi olmuştu! Kılıçdaroğlu, mağdur aileyi makamında ağırladı

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
CHP, kendisinden şikayetçi olmuştu! Kılıçdaroğlu, mağdur aileyi makamında ağırladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, evsiz kaldıkları için CHP Altındağ İlçe Başkanlığı'nın kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan eski binasına sığınan Hüseyin Kolukısa ve engelli eşi Kadriye Kolukısa'yı kabul etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, evsiz kaldıkları için CHP Altındağ İlçe Başkanlığı'nın kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan eski binasına sığınan Hüseyin Kolukısa ve engelli eşi Kadriye Kolukısa'yı kabul etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre; Kılıçdaroğlu'nun talimatı doğrultusunda, CHP'nin önceki yönetimi tarafından Kolukısa çifti hakkında, Altındağ İlçe Başkanlığı binasını işgal ettikleri gerekçesiyle yapılan şikayetten vazgeçildi. CHP vekili tarafından Ankara 18'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunulan dilekçede, ailenin yaşlılık, engellilik ve ağır yaşam koşulları nedeniyle barınma sorunu yaşadığı belirtilerek durumlarının yeniden değerlendirildiği kaydedildi. Dilekçede, Kolukısa çiftinin partiye ait taşınmazda zaruri ve insani nedenlerle bulunduğunun anlaşıldığı ifade edilerek, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin, muhtaç durumda olduğu anlaşılan vatandaşlarımız hakkında şikayetçi olması veya böyle bir yargılamanın sürdürülmesini istemesi söz konusu olamaz" denildi.

CHP adına mahkemeye sunulan başvuruda, daha önce yapılan şikayetin hatalı değerlendirmeden kaynaklandığı belirtilerek Hüseyin Kolukısa ve Kadriye Kolukısa hakkında herhangi bir şikayetin bulunmadığı ve şikayetten açıkça vazgeçildiği bildirildi. Başvuruda ayrıca, şikayete bağlı suç yönünden davanın düşürülmesi ve uzlaştırma işlemlerinin sonlandırılması talep edildi.

Kolukısa çifti, ziyarette şikayetin çekilmesi için talimat veren Kemal Kılıçdaroğlu’na teşekkür etti. Kılıçdaroğlu da sürecin takipçisi olacağını bildirdi. (DHA)

CHP’liler fena kapıştı! Barış Yarkadaş’tan Tolga Sağ’a: "Ahlaksız, kadına şiddet faili Tolga!"
CHP’liler fena kapıştı! Barış Yarkadaş’tan Tolga Sağ’a: “Ahlaksız, kadına şiddet faili Tolga!”

Gündem

CHP’liler fena kapıştı! Barış Yarkadaş’tan Tolga Sağ’a: “Ahlaksız, kadına şiddet faili Tolga!”

CHP’li İzmir’de işçiler ayaklandı! Sosyal haklarımızı gasp ettirmeyiz!
CHP’li İzmir’de işçiler ayaklandı! Sosyal haklarımızı gasp ettirmeyiz!

Siyaset

CHP’li İzmir’de işçiler ayaklandı! Sosyal haklarımızı gasp ettirmeyiz!

İçişleri Bakanı: CHP'li belediyeler işi yokuşa sürse de yıl başına kadar sokakta köpek kalmayacak!
İçişleri Bakanı: CHP'li belediyeler işi yokuşa sürse de yıl başına kadar sokakta köpek kalmayacak!

Gündem

İçişleri Bakanı: CHP'li belediyeler işi yokuşa sürse de yıl başına kadar sokakta köpek kalmayacak!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23