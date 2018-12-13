CHP Kayseri ilçe belediye başkan adayları 2019

CHP Parti Meclisi Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Kayseri ilçeleri belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP Melikgazi belediye başkan adayı, CHP Sarıoğulları belediye başkan adayı, Sarız CHP belediye başkan adayı, CHP Pınarbaşı belediye başkan adayı, CHP Bünyan belediye başkan adayı, CHP Felahiye belediye başkan adayı son dakika olarak açıklandı.

CHP'in belediye başkan adayları son dakika Parti Meclis'i tarafından açıklandı. CHP yerel seçim için 212 il ilçe ve belde belediye başkan adaylarını belirledi. Peki CHP'nin Kayseri ilçe belediye başkan adayları kim oldu?

CHP Kayseri Melikgazi belediye başkan adayı Sema Karaoğlu

CHP Kayseri Sarıoğlan belediye başkan adayı Mehmet Bayraklı

CHP Kayseri Sarız belediye başkan adayı Ömer Faruk Eroğlu

CHP Kayseri Pınarbaşı belediye başkan adayı Deniz Yağan

CHP Kayseri Bünyan belediye başkan adayı Mustafa Naldız

CHP Kayseri Felahiye belediye başkan adayı Kerim Karakoç

Kayseri belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 58

MHP % 27

CHP % 8

BBP % 2

CHP belediye başkan adayları belli oldu Türkiye geneli il ilçe CHP 2019 adayları listesi