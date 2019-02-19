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CHP Kartal belediye meclis üyeleri 2019 isim listesi

CHP Kartal belediye meclis üyeleri son dakika açıklandı. CHP 31 Mart yerel seçimlerde Kartal'dan belediye başkan adayı Gökhan Yüksel'i aday gösterdi. Gökhan Yüksel ile birlikte Kartal'da yarışacak CHP Kartal belediye Meclis üyeleri de belli oldu. CHP Kartal belediye meclis üyesi listesi 2019'da belli oldu.

19 Şubat 2019 Salı 16:20
CHP Kartal belediye meclis üyeleri 2019 isim listesi

CHP Kartal belediye meclis üyeleri son dakika açıklandı. CHP 31 Mart yerel seçimlerde Kartal'dan belediye başkan adayı Gökhan Yüksel'i aday gösterdi. Gökhan Yüksel ile birlikte Kartal'da yarışacak CHP Kartal belediye Meclis üyeleri de belli oldu. CHP Kartal belediye meclis üyesi listesi 2019'da belli oldu.

CHP Kartal Belediye Meclis Üye aday listesi 2019

İmam Aydın,

Yusuf Altay,

Önder Turmuş,

Hüseyin Tozkoparan,

Özlem Bulut,

Mukadder Gürcan,

Yasin Ünder,

Olcay Özgön,

Aysel Yücel,

Bayram Özdemir,

Yılmaz Tuncer,

Gülay Boyraz,

Metin Şahin,

Eray Nilgiz,

Metin Erdoğdu,

Mehmet Beşir Aslanargun,

İbrahim Yıldırım Ateş,

Umut Daştan,

Mustafa Yenişeker,

Özkan Özdemir,

Uğur Temel,

Bulut Aydöner,

Mustafa Samast,

Füruzan Şahbenderoğlu,

Taygun Eroğlu,

Mehmet Tuğrul,

Cem Armutlu,

Akın Yıldırım

Bayram Ayrancı,

Özlem Cendere Doğan,

Ayten Trakçı Ölmez,

Telli Aydın,

Kadriye Kıskan

 

Haftanın Özeti

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 16:20
  1. CHP Kartal belediye meclis üyeleri 2019 isim listesi
  2. İmam Aydın
  3. Yusuf Altay
  4. Önder Turmuş
  5. Hüseyin Tozkoparan
  6. Özlem Bulut
  7. Mukadder Gürcan
  8. Yasin Ünder
  9. Olcay Özgön
  10. Aysel Yücel
  11. Bayram Özdemir
  12. Yılmaz Tuncer
  13. Gülay Boyraz
  14. Metin Şahin
  15. Eray Nilgiz
  16. Metin Erdoğdu
  17. Mehmet Beşir Aslanargun
  18. İbrahim Yıldırım Ateş
  19. Umut Daştan
  20. Mustafa Yenişeker
  21. Özkan Özdemir
  22. Uğur Temel
  23. Bulut Aydöner
  24. Mustafa Samast
  25. Füruzan Şahbenderoğlu
  26. Taygun Eroğlu
  27. Mehmet Tuğrul
  28. Cem Armutlu
  29. Akın YıldırımBayram Ayrancı
  30. Özlem Cendere Doğan
  31. Ayten Trakçı Ölmez
  32. Telli Aydın
  33. Kadriye Kıskan

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