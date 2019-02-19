CHP Kartal belediye meclis üyeleri 2019 isim listesi CHP Kartal belediye meclis üyeleri son dakika açıklandı. CHP 31 Mart yerel seçimlerde Kartal'dan belediye başkan adayı Gökhan Yüksel'i aday gösterdi. Gökhan Yüksel ile birlikte Kartal'da yarışacak CHP Kartal belediye Meclis üyeleri de belli oldu. CHP Kartal belediye meclis üyesi listesi 2019'da belli oldu.

CHP Kartal belediye meclis üyeleri son dakika açıklandı. CHP 31 Mart yerel seçimlerde Kartal'dan belediye başkan adayı Gökhan Yüksel'i aday gösterdi. Gökhan Yüksel ile birlikte Kartal'da yarışacak CHP Kartal belediye Meclis üyeleri de belli oldu. CHP Kartal belediye meclis üyesi listesi 2019'da belli oldu. CHP Kartal Belediye Meclis Üye aday listesi 2019 İmam Aydın, Yusuf Altay, Önder Turmuş, Hüseyin Tozkoparan, Özlem Bulut, Mukadder Gürcan, Yasin Ünder, Olcay Özgön, Aysel Yücel, Bayram Özdemir, Yılmaz Tuncer, Gülay Boyraz, Metin Şahin, Eray Nilgiz, Metin Erdoğdu, Mehmet Beşir Aslanargun, İbrahim Yıldırım Ateş, Umut Daştan, Mustafa Yenişeker, Özkan Özdemir, Uğur Temel, Bulut Aydöner, Mustafa Samast, Füruzan Şahbenderoğlu, Taygun Eroğlu, Mehmet Tuğrul, Cem Armutlu, Akın Yıldırım Bayram Ayrancı, Özlem Cendere Doğan, Ayten Trakçı Ölmez, Telli Aydın, Kadriye Kıskan

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