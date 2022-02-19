CHP karşı çıktı, yandaşı şikayet etti... Savcılığa değil CHP'ye koş Uğur!

yeniakit.com.tr

Kamuoyunda "sosyal medya yasası" olarak bilinen ve 2020'de yürürlüğe giren "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile AK Parti, suç unsuru teşkil eden sosyal medya paylaşımlarının önüne geçebilmek için büyük bir adım attı.

CHP ise, söz konusu kanun yürürlüğe girmesin diye kılı kırk yardı.

CHP'nin karşı çıktığı AK Parti icraatlarından, yine CHP'lilerin faydalanması ise dikkatlerden kaçmıyor. Son olarak Uğur Dündar, sosyal medyada hakaret edildiği gerekçesiyle savcılığa koşarak suç duyurusunda bulundu. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Dündar, "Bugün sahte isimli trolluk yapan bir küfürbazın gerçek kimliğini tespit ederek yargıya suç duyurusunda bulunduk. Bunların mahkum olacaklarını anlayınca nasıl yalvar yakar hale geldiklerini videoya kaydedip, buradan ibreti alem için yayınlayacağım." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada Dündar'ın paylaşımı, "Yararlandığın kanun yürürlüğe girmesin diye uğraşan, yandaşı olduğun CHP'ye koş, devlete değil!" yorumlarına neden oldu.