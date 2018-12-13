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CHP Kars ilçe belediye başkan adayları 2019

CHP Parti Meclisi Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Kars ve ilçeleri belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP Selim belediye başkan adayı, CHP Sarıkamış belediye başkan adayı, Arpaçay CHP belediye başkan adayı, CHP Susuz belediye başkan adayı, CHP Digor belediye başkan adayı, CHP Kağızman belediye başkan adayı son dakika olarak açıklandı.

13 Aralık 2018 Perşembe 18:50
CHP Kars ilçe belediye başkan adayları 2019

CHP Parti Meclisi Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Kars ve ilçeleri belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP Selim belediye başkan adayı, CHP Sarıkamış belediye başkan adayı, Arpaçay CHP belediye başkan adayı, CHP Susuz belediye başkan adayı, CHP Digor belediye başkan adayı, CHP Kağızman belediye başkan adayı son dakika olarak açıklandı.

CHP'in belediye başkan adayları son dakika Parti Meclis'i tarafından açıklandı. CHP yerel seçim için 212 il ilçe ve belde belediye başkan adaylarını belirledi. Peki CHP'nin Karaman ilçe belediye başkan adayları kim oldu? 

CHP Kars Selim belediye başkan adayı İlyas Barışkoç

CHP Kars Sarıkamış belediye başkan adayı Turgut Yurdakul

CHP Kars Arpaçay belediye başkan adayı Enver Akkaya

CHP Kars Susuz belediye başkan adayı Oğuz Yantemur 

Kars 2014 yerel seçim sonuçları

MHP adayı Murtaza Karaçanta % 28.4

CHP adayı Naif Alibeyoğlu % 25.1

AK Parti adayı % Nevzat Bozkuş 25

Akyaka 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 59

AK Parti % 35

MHP % 4

Arpaçay 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 44

CHP % 34

DSP % 18

MHP % 2

Digor 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 51

AK Parti % 44

MHP % 2

Kağızman 2014 yerel seçim sonuçları

MHP % 39

BDP % 37

AK Parti 21

BTP % 1

Sarıkamış 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 38

MHP % 22

BDP % 22

CHP % 12

SP % 2 

CHP belediye başkan adayları belli oldu Türkiye geneli il ilçe CHP 2019 adayları listesi

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 18:50
  1. Karaman
  2. CHP Kars ilçe belediye başkan adayları 2019
  3. CHP Selim belediye başkan adayı
  4. CHP Sarıkamış belediye başkan adayı
  5. Arpaçay CHP belediye başkan adayı
  6. CHP Susuz belediye başkan adayı
  7. CHP Digor belediye başkan adayı
  8. CHP Kağızman belediye başkan adayı

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