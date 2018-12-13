CHP Kars ilçe belediye başkan adayları 2019
CHP Parti Meclisi Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Kars ve ilçeleri belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP Selim belediye başkan adayı, CHP Sarıkamış belediye başkan adayı, Arpaçay CHP belediye başkan adayı, CHP Susuz belediye başkan adayı, CHP Digor belediye başkan adayı, CHP Kağızman belediye başkan adayı son dakika olarak açıklandı.13 Aralık 2018 Perşembe 18:50
CHP Parti Meclisi Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Kars ve ilçeleri belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP Selim belediye başkan adayı, CHP Sarıkamış belediye başkan adayı, Arpaçay CHP belediye başkan adayı, CHP Susuz belediye başkan adayı, CHP Digor belediye başkan adayı, CHP Kağızman belediye başkan adayı son dakika olarak açıklandı.
CHP'in belediye başkan adayları son dakika Parti Meclis'i tarafından açıklandı. CHP yerel seçim için 212 il ilçe ve belde belediye başkan adaylarını belirledi. Peki CHP'nin Karaman ilçe belediye başkan adayları kim oldu?
CHP Kars Selim belediye başkan adayı İlyas Barışkoç
CHP Kars Sarıkamış belediye başkan adayı Turgut Yurdakul
CHP Kars Arpaçay belediye başkan adayı Enver Akkaya
CHP Kars Susuz belediye başkan adayı Oğuz Yantemur
Kars 2014 yerel seçim sonuçları
MHP adayı Murtaza Karaçanta % 28.4
CHP adayı Naif Alibeyoğlu % 25.1
AK Parti adayı % Nevzat Bozkuş 25
Akyaka 2014 yerel seçim sonuçları
CHP % 59
AK Parti % 35
MHP % 4
Arpaçay 2014 yerel seçim sonuçları
AK Parti % 44
CHP % 34
DSP % 18
MHP % 2
Digor 2014 yerel seçim sonuçları
BDP % 51
AK Parti % 44
MHP % 2
Kağızman 2014 yerel seçim sonuçları
MHP % 39
BDP % 37
AK Parti 21
BTP % 1
Sarıkamış 2014 yerel seçim sonuçları
AK Parti % 38
MHP % 22
BDP % 22
CHP % 12
SP % 2
CHP belediye başkan adayları belli oldu Türkiye geneli il ilçe CHP 2019 adayları listesi
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