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Siyaset CHP kararlı: Aileyi yıkmak istiyor! Afişle çağrıda bulundular
Siyaset

CHP kararlı: Aileyi yıkmak istiyor! Afişle çağrıda bulundular

Hükümet evliliği desteklerken muhalefet boşanmaları teşvik ederek aileyi yıkmak istiyor. CHP, 'Boşanıp başvuran her kadına ev kurma desteği' şeklinde seçim vaadinde bulunarak boşanmaları tavan yaptıracak çağrısıyla tepki topladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-16 22:14:00 -
CHP kararlı: Aileyi yıkmak istiyor! Afişle çağrıda bulundular

 yeniakit.com.tr 

Milleti yıkmanın yolunun aileyi yıkmaktan geçtiğini bilen şer odakları bu uğurda milyon dolarlık fon sağlayarak Türkiye’de feminist çeteler üzerinden kirli planlarını devreye sokuyor. Ana muhalefet partisi CHP de bu çetelerle iş birliği yaparak ailelerin parçalanmasına destek veriyor.

CHP'den aile yıkma vaadi!

Yuvaların dağılmasını önlemek adına çeşitli çalışmalar yürüten ve maddi-manevi destek sağlayarak evliliğe teşvik eden hükümet bu şekilde milli ve manevi değerlere sahip çıkarken, CHP ise yuva yıkmak için vaatlerde bulunuyor.

Boşanmaları tavan yaptıracak çağrıda bulundu

Seçim vaadlerinin yer aldığı bir afişte CHP, boşanmaları tavan yaptıracak çağrıda bulundu. 'Boşanıp başvuran her kadına ev kurma desteği' ifadelerinin yer aldığı afişle, toplumun en önemli yapı taşı olan aileyi ifsad etmenin yolunu hedeflediğini gösterdi.

İşte CHP'nin o skandal afişi:

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