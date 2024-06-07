CHP Kandil’e sadakatini ispatladı

Buğra Kardan İstanbul

PKK’nın siyasi kolu DEM Parti ile matruşka gibi iç içe geçen CHP, Kandil’in piyonlarını müdafaa etmeyi adet hâline getirdi. Terör örgütü yöneticiliğinden yargılanırken 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış’ın yerine kayyım atanmasına DEM’in ardından en sert tavrı Özgür Özel ve ekibi takındı. Yandaş medyada geri kalmayarak, PKK üyesi Akış’a mağdur süsü verildiği görüldü.

“Mustafa Kemal'in askerleri”

Olan biteni akit’e değerlendiren Milli Beka Hareketi Başkanı Murat Şahin, şunları söyledi: “Görüyoruz ki Türkiye’yi tükürüğümüzle boğacağız diyen DEM’in idare ettiği belediyeye kayyım atanınca tepki Mustafa Kemal’in askeri olduğunu iddia eden CHP ve yancılarından geliyor. Aziz milletimiz, gerçekleri dikkatlice izlemeli, şehit vatanına ve onu savunan Erdoğan’a sahip çıkmalıdır. Herkes elini vicdanına koyarak düşünsün. Terör örgütü PKK’nın savunuculuğunu yapanlar, bu ülkeyi asla savunamazlar. Allah muhafaza bu zihniyet ülkenin başında olsa demek ki şehitlerimizin katilleri, eş caniler Murat Karayılan’ı ve Duran Kalkan’ı utanmadan sıkılmadan göz göre göre bakanlığa bile atayacaklar öyle mi? Milletimiz yıkım ittifakına karşı uyanık olmalı. Şehitlerine ve gazilerine sahip çık Türkiye’m!”

DEM’i anladık da ya CHP...

Avukat Hadi Dündar da şunları dile getirdi: “Karşımızda kriminal bir tip vardır. Bunun yargılanacağı, mahkûm olacağı bilinmiyor muydu? CHP neden DEM’e gidip de ‘Niçin hakkında davalar olan Akış’ı Hakkari Belediye Başkanı koltuğuna oturttunuz’ diye sormuyor. Biz DEM’in niçin böyle bir girişimde bulunduğunu biliyoruz. DEM’in amacı dünyada ‘Türkiye hukuk devleti değilmiş’ gibi algı uyandırmak. Van Belediye Başkanının durumu da Hakkari gibi. Onun davaları var, cezası kesinleşince yerine kayygm atanacak.

Oyuna gelinmemeli

“İşte bu nedenle DEM’in oyununa gelinmeli. Sorumlu olunmalı. CHP hatadan dönmeli. 7’li koalisyonda HDP yahut DEM de vardı. Bunların talepleri oldu mu? Oldu. O taleplerden biri de kayyım uygulamasının kaldırılmasıydı. DEM’de özerklik hayali var. Çünkü belediyeler kanalıyla para trafiği yürütülüyor, terör örgütüne yardım ediliyor. Görüyoruz ki Kılıçdaroğlu döneminde verilen taahhütlere Özel de bağlı kalıyor. Artık bunu terk etmeli.”

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