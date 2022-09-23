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Medya CHP kanalında "kriz" çığırtkanlarına tokat gibi cevap! 'Allah milleti ıslah etsin'
Medya

CHP kanalında "kriz" çığırtkanlarına tokat gibi cevap! 'Allah milleti ıslah etsin'

CHP'ye yakın Youtube kanalı Toplumsal TV'de yaşlı bir vatandaş eski Türkiye'yi hatırlatarak AK Parti'nin icraatlerini anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeye hizmetlerine vurgu yapan yaşlı adam, kriz çığırtkanlığı yapanlara, "Allah bu milleti ıslah etsin." diye dua etti.

Yeniakit Publisher
2022-09-23 01:25:00 - 2022-09-23 01:32:19

 Yeniakit.com.tr 

Eski Türkiye'ye şahitlik etmiş 71 yaşında bir vatandaş, CHP'ye yakın Toplumsal TV'ye konuştu.

AK Parti iktidarının ülkeye kazandırdığı hizmetleri geçmişle kıyaslayan yaşlı vatandaş, "Eskiden bedava ilaç alıyor muyduk?" diye sordu.

Muhabirin kışkırtmasına gelmedi

Kanal muhabiri, birçok ürünün zamlandığını söylediğinde ise yaşlı vatandaş, "Maaşlara da zam geldi. Enflasyon farkları ödendi. Bunu hiç söylemiyorsunuz." karşılığını verdi.

Şükretme örneği gösteren yaşlı vatandaş, "kriz" çığırtkanlarına, "Allah bu milleti ıslah etsin." duası etti.

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