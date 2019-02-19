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CHP Kadıköy belediye meclis üyeleri 2019 seçimleri

CHP Kadıköy belediye meclis üyeleri son dakika açıklandı. CHP 31 Mart yerel seçimlerde Kadıköy’de belediye başkan adayı Şerdil Dara Odabaşı’nı aday gösterdi. Şerdil Dara Odabaşı ile birlikte Kadıköyde yarışacak CHP Kadıköy belediye Meclis üyeleri de belli oldu. CHP Kadıköy belediye meclis üyesi listesi 2019'da belli oldu.

19 Şubat 2019 Salı 16:39
CHP Kadıköy belediye meclis üyeleri 2019 seçimleri

CHP Kadıköy belediye meclis üyeleri son dakika açıklandı. CHP 31 Mart yerel seçimlerde Kadıköy’de belediye başkan adayı Şerdil Dara Odabaşı’nı aday gösterdi. Şerdil Dara Odabaşı ile birlikte Kadıköyde yarışacak CHP Kadıköy belediye Meclis üyeleri de belli oldu. CHP Kadıköy belediye meclis üyesi listesi 2019'da belli oldu.

CHP Kadıköy İlçe Başkanlığı, İlçe Seçim Kurulu'na bu listeyi verdi.

1. Ayfer Yazgan Kubal

2. Altan Şentürk

3. Can Gebetaş

1. Fahrettin Kayhan

2. Hatice Ülkü Özer

3. Mesut Kösedağı

4. Hasan Gökpınar

5. Nevzat Gül

6. Ediz Zeyrek

7. Soydan Alkan

8. Cahide Eşrefoğlu

9. Nurhan Zabcı

 

10. Arif Kızılyalın

 

11. Sait Yılmaz

 

12. Barış Antik

 

13. Burcu Kara

 

14. Yener Kazak

15. Namık Kemal Ceylan

16. Nesrin Tibet

17. Mustafa Günalp

18. Ayşegül Deprem

19. Sami Can Okakın

20. Zeki İbişhükçü

21. İrfan Gümrah

22. İpek Demirtaş

23. Ayhan Çakas

24. Ebru Kumru

25. Berrak Sular Emiroğlu

26. Turanay Gelirli 

27. Süleyman Şahin

28. Nuray Aşçı

29. Fahri Tekeşin

30. Gülsüm Aksiray

31. Hüseyin Göze

32. Muharrem Söker

33. Günay Önalan

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 16:39
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