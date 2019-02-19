CHP Kadıköy belediye meclis üyeleri 2019 seçimleri
CHP Kadıköy belediye meclis üyeleri son dakika açıklandı. CHP 31 Mart yerel seçimlerde Kadıköy’de belediye başkan adayı Şerdil Dara Odabaşı’nı aday gösterdi. Şerdil Dara Odabaşı ile birlikte Kadıköyde yarışacak CHP Kadıköy belediye Meclis üyeleri de belli oldu. CHP Kadıköy belediye meclis üyesi listesi 2019'da belli oldu.19 Şubat 2019 Salı 16:39
CHP Kadıköy belediye meclis üyeleri son dakika açıklandı. CHP 31 Mart yerel seçimlerde Kadıköy’de belediye başkan adayı Şerdil Dara Odabaşı’nı aday gösterdi. Şerdil Dara Odabaşı ile birlikte Kadıköyde yarışacak CHP Kadıköy belediye Meclis üyeleri de belli oldu. CHP Kadıköy belediye meclis üyesi listesi 2019'da belli oldu.
CHP Kadıköy İlçe Başkanlığı, İlçe Seçim Kurulu'na bu listeyi verdi.
1. Ayfer Yazgan Kubal
2. Altan Şentürk
3. Can Gebetaş
1. Fahrettin Kayhan
2. Hatice Ülkü Özer
3. Mesut Kösedağı
4. Hasan Gökpınar
5. Nevzat Gül
6. Ediz Zeyrek
7. Soydan Alkan
8. Cahide Eşrefoğlu
9. Nurhan Zabcı
10. Arif Kızılyalın
11. Sait Yılmaz
12. Barış Antik
13. Burcu Kara
14. Yener Kazak
15. Namık Kemal Ceylan
16. Nesrin Tibet
17. Mustafa Günalp
18. Ayşegül Deprem
19. Sami Can Okakın
20. Zeki İbişhükçü
21. İrfan Gümrah
22. İpek Demirtaş
23. Ayhan Çakas
24. Ebru Kumru
25. Berrak Sular Emiroğlu
26. Turanay Gelirli
27. Süleyman Şahin
28. Nuray Aşçı
29. Fahri Tekeşin
30. Gülsüm Aksiray
31. Hüseyin Göze
32. Muharrem Söker
33. Günay Önalan
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