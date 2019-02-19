CHP Kadıköy belediye meclis üyeleri 2019 seçimleri CHP Kadıköy belediye meclis üyeleri son dakika açıklandı. CHP 31 Mart yerel seçimlerde Kadıköy’de belediye başkan adayı Şerdil Dara Odabaşı’nı aday gösterdi. Şerdil Dara Odabaşı ile birlikte Kadıköyde yarışacak CHP Kadıköy belediye Meclis üyeleri de belli oldu. CHP Kadıköy belediye meclis üyesi listesi 2019'da belli oldu.

CHP Kadıköy belediye meclis üyeleri son dakika açıklandı. CHP 31 Mart yerel seçimlerde Kadıköy’de belediye başkan adayı Şerdil Dara Odabaşı’nı aday gösterdi. Şerdil Dara Odabaşı ile birlikte Kadıköyde yarışacak CHP Kadıköy belediye Meclis üyeleri de belli oldu. CHP Kadıköy belediye meclis üyesi listesi 2019'da belli oldu. CHP Kadıköy İlçe Başkanlığı, İlçe Seçim Kurulu'na bu listeyi verdi. 1. Ayfer Yazgan Kubal 2. Altan Şentürk 3. Can Gebetaş 1. Fahrettin Kayhan 2. Hatice Ülkü Özer 3. Mesut Kösedağı 4. Hasan Gökpınar 5. Nevzat Gül 6. Ediz Zeyrek 7. Soydan Alkan 8. Cahide Eşrefoğlu 9. Nurhan Zabcı 10. Arif Kızılyalın 11. Sait Yılmaz 12. Barış Antik 13. Burcu Kara 14. Yener Kazak 15. Namık Kemal Ceylan 16. Nesrin Tibet 17. Mustafa Günalp 18. Ayşegül Deprem 19. Sami Can Okakın 20. Zeki İbişhükçü 21. İrfan Gümrah 22. İpek Demirtaş 23. Ayhan Çakas 24. Ebru Kumru 25. Berrak Sular Emiroğlu 26. Turanay Gelirli 27. Süleyman Şahin 28. Nuray Aşçı 29. Fahri Tekeşin 30. Gülsüm Aksiray 31. Hüseyin Göze 32. Muharrem Söker 33. Günay Önalan

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.