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CHP İzmit belediye başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet kimdir?

Fatma Kaplan Hürriyet CHP Kocaeli İzmit belediye başan adayı mı oldu? sorusu soruluyor. CHP'nin yetkili organlarından biri olan Parti Meclisi (PM) 18 Aralık'ta toplandı. PM'de CHP Ispartailçe belediye başkan adaylarının da belli oldu. CHP Kocaeli İzmit belediye başkan adayı kim oldu?

19 Aralık 2018 Çarşamba 09:42
CHP İzmit belediye başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet kimdir?

Fatma Kaplan Hürriyet CHP Kocaeli İzmit belediye başan adaylığı için başvuruda bulunmuştu. CHP'nin yetkili organlarından biri olan Parti Meclisi (PM) 18 Aralık'ta toplandı. PM'de CHP Isparta  ilçe belediye başkan adaylarının da belli oldu. CHP Kocaeli İzmit belediye başkan adayı kim oldu?

CHP'nin yetkili organlarından biri olan Parti Meclisi (PM) 18 Aralık'ta toplandı. 2019 yerel seçimlerde belediye başkan adaylarının açıklandığı PM'de aralarında İstanbul, Ankara ve Antalya'nın da bulunduğu büyükşehirlerin belediye başkan adayları da açıklandı. CHP Kocaeli İzmit belediye başkan adayının da belli olduğu PM toplantısında Fatma Kaplan Hürriyet CHP Kocaeli İzmit belediye başan adayı oldu.

Fatma Kaplan Hürriyet kimdir?

Fatma Kaplan Hürriyet, 20 Mart 1982 yılında Çerkezköy'de dünyaya geldi. Babasının ismi Şaban, annesinin ismi Nutfiye'dir. Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Yüksek Lisans Eğitimine devam ediyor.

Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Barosu'na bağlı serbest Avukat olarak çalıştı. 25. Dönem Kocaeli Milletvekili seçildi. Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesi oldu. 26. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Kâtip üyesi olarak seçildi. Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD), Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği, Batı Trakya Türkleri Derneği, Trakya İlleri Derneği, Makedonya Göçmenleri Derneği, Balkan Türkleri Derneği ve İzmir Cumhuriyetçi Avukatlar Derneği üyesi. İngilizce bilen Fatma Kaplan Hürriyet, evli ve bir çocuk annesidir

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 09:42
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Isparta
  4. Antalya
  5. Ankara
  6. Fatma Kaplan Hürriyet kimdir?
  7. Fatma Kaplan Hürriyet CHP Kocaeli İzmit belediye başan adayı

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