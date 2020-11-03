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Aktüel CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan koronavirüse yakalandı
Aktüel

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan koronavirüse yakalandı

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüs test sonucunun pozitif olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 18:44:00 -
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan koronavirüse yakalandı

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Twitter hesabından duyurdu

CHP'li Tuncay Özkan koronavirüse yakalandı. Özkan, yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayarak, temasta bulunduğu kişilerin test yapmasını istedi.

Tuncay Özkan'ın mesajı şöyle:

"Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Son günlerde Temaslı olduğum kimselerin önlem almasını, test yaptırmasını önemle rica ederim. Sağlıcakla kalın."

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