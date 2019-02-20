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CHP İzmir İl Başkanı Yücel: “Suat Nezir adaylığı tereddüt oluşturdu”

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP), son anda Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) Buca Belediye Başkan adayı olarak Suat Nezir yerine Erhan Kılıç’ın adının verilmesine ilişkin CHP İl Başkanı Deniz Yücel, “Suat Nezir arkadaşımızın adaylığı uygun görülmemiştir.

20 Şubat 2019 Çarşamba 15:02
CHP İzmir İl Başkanı Yücel: “Suat Nezir adaylığı tereddüt oluşturdu”

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP), son anda Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) Buca Belediye Başkan adayı olarak Suat Nezir yerine Erhan Kılıç’ın adının verilmesine ilişkin CHP İl Başkanı Deniz Yücel, “Suat Nezir arkadaşımızın adaylığı uygun görülmemiştir. Aday olarak açıklandıktan sonra Suat Nezir çalışmalar gerçekleştirmiş. Ancak partinin yetkili organlarında adaylığı tereddüt oluşmuştur. Bu tereddütler parti içi konudur” dedi.


CHP’de son anda Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) Buca Belediye Başkan adayı olarak Suat Nezir yerine Erhan Kılıç’ın adının verilmesinin etkileri devam ediyor. Bir grup partili CHP İl Başkanlığı önünde durumu protesto ederken, CHP İl Başkanı Deniz Yücel de seçim sürecine ilişkin genel değerlendirme yapmak üzere bir basın toplantısı düzenledi.



“Adaylık konusunda bir tereddüt oluştu”


Suat Nezir isminin YSK’ya verilmemesinde kendisinin ve Tuncay Özkan’ın etkisi olduğu yönündeki soruya ilişkin Yücel, "Meclis üyeleri belirlemede bir genel başkan yardımcısı görevlendirmiştir. Bu isim de Veli Ağbaba’dır. Her il için MYK üyesi görevlendirildi. Belediye başkan adayı ile ilçe başkanı arasında mutabık kaldığı isimlerle liste oluşturulmuştur. Ne benim ne de Tuncay Özkan’ın müdahalesi söz konusu değildir. Aday belirleme noktasında emek, liyakat, müttefik parti içindeki geçmişi konusunda bir profil çizdik. Bu süreci belirleyen yapılar da listeleri oluşturmuştur. Suat bey bizim için değerlidir, partimizin öz evladıdır. Partililiği konusunda hiçbir kuşkumuz yoktur. Adayımız ve CHP için çalışacağına inanıyorum. Bu arkadaşımızı aday olarak görmek isteyen kitleler vardır. Bu konuda bir rahatsızlık olması çok doğal. Ancak ben o arkadaşlarımızın sürece dahil olarak adayın başarısı için çalışacaktır. CHP herkesin üzerindedir kişiler partimizin üzerinde değildir. Adaylık konusunda bir tereddüt oluştu. Verilen kararları değiştirmek söz konusu değildir” diye konuştu.



‘Listeleri incelemedim’


Listelerin son halini inceleyemediğini belirten Deniz Yücel, sözlerini şöyle tamamladı:


“Bir değişiklik olmayacağını düşünüyorum. Mevzuatta bu konuda bir yaptırım yok. Listelerde bir değişiklik yok. Özellikle kadın ve gençlerin daha fazla yer alması konusunda çaba sarf ettik. Bazı ilçelerimizle ilçe başkanlarımız mutabık kalıp liste getirdiler bazılarında sağlanamadı biz de görevli MYK üyemiz ilçe başkanlarımızla bir liste oluşturduk. Bizi memnun eden tablolar da olabilir aksi de olabilir. Biz derken partimizin kurumsal kimliği anlamında söylüyorum. Listeler kesinleşmiştir. Bu konuda mutlu veya mutsuzluğu değerlendirmek söz konusu değildir.”

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 15:02
  1. doğa

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