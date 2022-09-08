CHP-İYİ Parti kavgasında tansiyon yükseliyor! Özgür Özel HDP’ye kucak açtı: ‘Oylarını istiyoruz’

CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel‘den de, ‘HDP’ye bakanlık verilebilir’ açıklamasına bir yorum geldi. Özel, İYİ Parti’nin tutumunun yanlış olduğunu, “Türkiye’nin iç huzuruna bir darbedir” sözleri ile belirtti. Özel, CHP olarak HDP’nin oylarına talip olduklarını da bildirdi.

CHP’Lİ ÖZEL: BİZ HDP SEÇMENİNDEN OY TALEP EDECEĞİZ

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in başlattığı, ‘HDP’ye bakanlık verilebilir’ tartışmasına Özgür Özel de dahil oldu. Özel, “Bizden farklı bir ittifaktalar. Onların da bir seçim iddiaları var. Aldıkları oya göre yönetime gelme, yönetimde bulunma iddiaları vardır. Buna karar verecek olan seçmendir.” dedi.

Özel, sözlerine HDP’ye kucak açarak devam etti:

HDP’ye oy veren seçmeni ikinci sınıf seçmen olarak görüp, ‘Onlar oy veremez, oy verseler de bakan seçemezler’ iddiasını dayatmak doğrudan Türkiye’nin iç huzuruna vurulmuş bir darbedir. Biz CHP olarak HDP’ye oy veren seçmenlerden oy talep edeceğiz.

NE OLMUŞTU?

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, bir televizyon kanalında katıldığı programda, ‘HDP’ye elbette bakanlık verilebilir.’ dedi. Tekin’in sözleri deyim yerindeyse barut dolu fıçıya kibrit çaktı.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, CHP’li Tekin’e çok sert çıktı, “İYİ Parti’nin hassasiyetlerine, Genel Başkanımızın “Terör örgütünün gölgesinin bile düştüğü yerde olmayız.” beyanına, asgari ittifak hukukuna ve nezaketine rağmen, kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz?

Bu gibi açıklamalar doğru değil ve biz böyle bir şeye asla razı olmayız. Bu gibi talihsiz beyanatlar sebebiyle bir daha, açıkça şerh edelim ki: Pkk’ya terör örgütü diyemeyen ve terörle bağını kopartamayan Hdp ile asla yol yürümeyiz.

İttifak hukukuna riayet ve karşılıklı saygı için bizim ilkelerimiz ve kırmızıçizgilerimiz dosdoğru anlaşılmalıdır.” ifadeleri ile tepki gösterdi.

Tekin de altta kalmayarak Ağıralioğlu’na, ‘Bana kimse had bildiremez’ diyerek karşılık verdi ve düşüncelerinin arkasında olduğunu söyledi.

Meral Akşener de apar topar bir yayına katıldı ve Tekin’in sözlerine tepki gösterdi. Akşener, Tekin’in ifadelerinin bireysel olmadığını, partisinin görüşlerini aktardığını söyledi.

Ağıralioğlu, aynı gün bir yayına daha katılarak, ‘Biz HDP’nin olduğu masada olmayız’ diyerek resti çekti.

Kaynak: Haber motto