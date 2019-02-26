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CHP-İYİ Parti ittifakının ortak miting yapacağı kentler belli oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ortak miting yapacağı iller belli oldu.

26 Şubat 2019 Salı 21:28
CHP-İYİ Parti ittifakının ortak miting yapacağı kentler belli oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Denizli, Aydın ve Balıkesir'de ortak miting yapacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi öncesinde yapacağı miting sayısını 32'ye çıkardı. Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile de ortak 3 miting yapacak. Bu kapsamda, 6 Mart'ta Denizli, 7 Mart'ta Aydın, 17 Mart'ta ise Balıkesir'de iki lider vatandaşlara hitap edecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 31 Mart'taki seçimler öncesinde yapacağı miting ve toplantıları organize etmek üzere, Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın başkanlığında yapılan çalışmalar tamamlandı.

Kılıçdaroğlu 32 miting yapacak

Bu kapsamda Kemal Kılıçdaroğlu, seçime kadar 26 ilde toplam 32 miting gerçekleştirecek. Mitinglerin 7'si İstanbul'da, 4'ü Ankara'da, 3'ü Bursa, Mersin ve Hatay'da, 2'si ise Adana'da yapılacak. Belirlenen diğer illerde ise Kılıçdaroğlu 1'er miting yapacak.

Mitinglerine yarın Batman'dan başlayacak Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Şubat'ta Bursa'da, 1 Mart'ta Mersin'de, 2 Mart'ta Muğla'da ve 3 Mart'ta da Ankara'da seçmenlerle bir araya gelecek.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Karadeniz Bölgesi'nde ise Artvin, Ordu ve Giresun'da düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek.

Planlamanın, salon toplantıları, mahalle ve ilçe mitingleri şeklinde yapıldığı, Kılıçdaroğlu'nun gittiği şehirlerde mitinglerin yanı sıra ev ve iş yerleri ziyaretleri de yapacağı öğrenildi.

Mersin'de de ortak miting yapılabilir

Kılıçdaroğlu, Akşener ile de ortak 3 miting yapacak. Liderler, 6 Mart'ta Denizli, 7 Mart'ta Aydın, 17 Mart'ta ise Balıkesir'de seçmene seslenecek.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İYİ Parti'nin büyükşehir belediye başkanlığı seçimleri için aday gösteremediği Mersin'e miting programında özel bir yer verildiği belirtildi.

Bu çerçevede 1 Mart'ta Mersin'de olması beklenen Kılıçdaroğlu, 7 ve 16 Mart'ta da Mersinlilerle buluşacak. Gelişmelere göre, Kılıçdaroğlu ve Akşener'in Mersin için de ortak bir miting planlaması yapılacak.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 21:28
  1. Batman
  2. Ordu
  3. Muğla
  4. İstanbul
  5. Mersin
  6. Hatay
  7. Giresun
  8. Denizli
  9. Bursa
  10. Balıkesir
  11. Aydın
  12. Artvin
  13. Ankara
  14. Adana
  15. Meral Akşener
  16. Kemal Kılıçdaroğlu

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