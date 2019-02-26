0553 313 94 23

CHP- İYİ Parti ittifakı ortak mitingleri hangi illerde olacak? CHP-İYİ Parti hangi tarihte nerede miting yapacaklar?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 31 Mart'taki seçimler öncesinde yapacağı miting ve toplantıları organize etmek üzere, Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın başkanlığında bir süredir yapılan çalışmalar tamamlandı. CHP- İYİ Parti ittifakının da nerelerde ve hangi tarihte ortak miting yapılacağı merak ediliyordu. CHP- İYİ Parti ortak miting yerleri netleşti. İşte detaylar...

26 Şubat 2019 Salı 19:21
CHP- İYİ Parti ittifakı ortak mitingleri hangi illerde olacak? CHP-İYİ Parti hangi tarihte nerede miting yapacaklar?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 31 Mart'taki seçimler öncesinde yapacağı miting ve toplantıları organize etmek üzere, Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın başkanlığında bir süredir yapılan çalışmalar tamamlandı. CHP- İYİ Parti ittifakının da nerelerde ve hangi tarihte ortak miting yapılacağı merak ediliyordu. CHP- İYİ Parti ortak miting yerleri netleşti. İşte detaylar...

CHP- İYİ Parti ortak mitingleri nerede olacak?

Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile de ortak 3 miting yapacak. Bu kapsamda, 6 Mart'ta Denizli, 7 Mart'ta Aydın, 17 Mart'ta ise Balıkesir'de iki lider vatandaşlara hitap edecek.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Karadeniz Bölgesi'nde ise Artvin, Ordu ve Giresun'da düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek.

Planlamanın, salon toplantıları, mahalle ve ilçe mitingleri şeklinde yapıldığı, Kılıçdaroğlu'nun gittiği şehirlerde mitinglerin yanı sıra ev ve iş yerleri ziyaretleri de yapacağı öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 19:21
  1. Ordu
  2. Giresun
  3. Denizli
  4. Balıkesir
  5. Aydın
  6. Artvin
  7. chp-iyi parti ittifakı
  8. chp- iyi parti ittifakı
  9. chp- iyi parti ortak miting
  10. chp iyiparti ortak miting nerede
  11. chp iyi parti ortak miting ne zaman
  12. yerel seçim chp iyi parti
  13. 31 mart yerel seçim mitingleri
  14. Chp Mitingi
  15. iyi parti mitingi
  16. akşener miting
  17. Kılıçdaroğlu miting
  18. yerel seçimler iyi parti
  19. yerel seçimler chp
  20. yerel seçim son dakika
  21. yerel seçimler son dakika haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Reyhanlı’daki terör saldırısı davası ertelendi
    1. Reyhanlı’daki terör saldırısı davası..
    2. Sudan'da OHAL savcılıkları kurulacak
    3. "Onurumuz, gururumuz için oynadık"
    4. Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz..
    5. Samsun’da gasp iddiasına adli kontrol
    6. Adıyaman'da iş kazası: 1 ölü
    7. Mersin’de kanlı soygun: 2 ölü
    8. GÜNCELLEME - İş yeri sahibinden..
    9. "Hocalı'da planlı, programlı, kamera..
    10. Uluslararası Af Örgütü'nden Fas'a "Rif..
    11. Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı
    12. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü..
    13. TBMM Başkanı Şentop'un kabulü
    14. Kars'ta uyuşturucu ticareti yapan 2..
    15. Şenol Güneş: "İstifa iddiaları tamamen..
    16. TRT'deki FETÖ yapılanması davasında..
    17. Sedanur’un davası Yozgat’ta görülecek
    18. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı..
    19. Macron'dan sarı yeleklilere suçlama
    20. Hocalı katliamının 27. yılı
    21. İmamoğlu, Birinci ailesinin tek göz..
    22. Yarın İstanbul'da kar yağacak mı? 27..
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzincan’da..
    24. Mısır'daki idamlara tepki
    25. "İhanet şebekelerine asla fırsat..
    26. Mısır'daki idamlara tepki
    27. Mısır'daki idamlara tepki
    28. Pakistan Dışişleri Bakanı ABD'li..
    29. İl Emniyet Müdürü'nden bekçilere flaş..
    30. CHP Grup Başkanvekili Altay, Bartın'da
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!
    Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!

    Günün Karikatürü

    26 Şubat 2019
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!