CHP- İYİ Parti ittifakı ortak mitingleri hangi illerde olacak? CHP-İYİ Parti hangi tarihte nerede miting yapacaklar?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 31 Mart'taki seçimler öncesinde yapacağı miting ve toplantıları organize etmek üzere, Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın başkanlığında bir süredir yapılan çalışmalar tamamlandı. CHP- İYİ Parti ittifakının da nerelerde ve hangi tarihte ortak miting yapılacağı merak ediliyordu. CHP- İYİ Parti ortak miting yerleri netleşti. İşte detaylar...

CHP- İYİ Parti ortak mitingleri nerede olacak?

Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile de ortak 3 miting yapacak. Bu kapsamda, 6 Mart'ta Denizli, 7 Mart'ta Aydın, 17 Mart'ta ise Balıkesir'de iki lider vatandaşlara hitap edecek.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Karadeniz Bölgesi'nde ise Artvin, Ordu ve Giresun'da düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek.

Planlamanın, salon toplantıları, mahalle ve ilçe mitingleri şeklinde yapıldığı, Kılıçdaroğlu'nun gittiği şehirlerde mitinglerin yanı sıra ev ve iş yerleri ziyaretleri de yapacağı öğrenildi.