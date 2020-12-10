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Siyaset CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre'nin 'Fahrettin Altun' iddiasına Emniyetten yalanlama
Siyaset

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre'nin 'Fahrettin Altun' iddiasına Emniyetten yalanlama

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre'nin, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un şikayeti üzerine, İstanbul'da yaşayan 80 yaşındaki bir kadının evine polis baskını yapıldığı ve hakkında dava açıldığı" iddiasıyla ilgili açıklama yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, CHP'li vekili yalanladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 01:00:00 - 2020-12-10 01:02:05
CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre'nin 'Fahrettin Altun' iddiasına Emniyetten yalanlama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre'nin öne sürdüğü, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un şikayeti üzerine, İstanbul'da yaşayan 80 yaşındaki bir kadının evine polis baskını yapıldığı ve hakkında dava açıldığı" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

CHP'nin iddialarına Emniyetten yalanlama

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, basında da yer alan iddiaya istinaden açıklama gereği duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre tarafından dile getirilen 'Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un şikayeti üzerine, İstanbul'da yaşayan 80 yaşındaki bir kadının evine polis baskını yapıldığı ve hakkında dava açıldığı' iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. E.B. isimli şahıs, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine 1 Ağustos'ta, iddiaların aksine Eyüpsultan Asayiş Büro Amirliğine telefonla davet edilmiş, ifadesi alındıktan sonra gönderilmiştir."

 

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