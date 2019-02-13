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CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal:

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, "TBMM’de görev yapan parlamento muhabirleri nerede yemek yiyecek? Parlamento muhabirlerinin Halkla İlişkileri binasında yemek yemesinin yasaklandığı bilgisi doğru mu? Ana bina üyeler lokantasında basın mensupları için sadece 2 masa ayrıldığı bilgisi doğru mu? Sadece 2 masada kaç basın mensubu yemek yiyebilir” dedi.

13 Şubat 2019 Çarşamba 18:36
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal:

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, "TBMM’de görev yapan parlamento muhabirleri nerede yemek yiyecek? Parlamento muhabirlerinin Halkla İlişkileri binasında yemek yemesinin yasaklandığı bilgisi doğru mu? Ana bina üyeler lokantasında basın mensupları için sadece 2 masa ayrıldığı bilgisi doğru mu? Sadece 2 masada kaç basın mensubu yemek yiyebilir” dedi.


CHP İstanbul Milletvekili Tanal, TBMM’de basın toplantısı düzenleyerek parlamento muhabirlerinin yemek yeme yerlerine işaret etti. Tanal, gazetecilere TBMM Halkla İlişkiler binasındaki yemekhanenin yasaklandığını ve ana binadaki restoranda ise sadece 2 masa ayrıldığını hatırlattı. Tanal, "Yemekhaneler personel, milletvekili, çalışan diye ayrılmasını reddediyorum. Parlamento muhabirleri, yıllarca Meclis’te hizmet ediyor. 30-40 yıldan beri parlamento muhabirliği yapanlar var. TBMM Genel Sekreterinden çok daha eski basın mensupları var. Basın mensupları hancı, genel sekreter yolcudur. Genel Sekreterin kararını kınıyorum. Ya kendisi istifa etmeli ya da bu kararı Meclis Başkanı vermişse o istifa etmelidir. Genel Sekreter bugüne kadar kimseye böyle bir yasak getirmedi, basın mensuplarıyla derdi nedir? Meclis Başkanı basına bu yasağı getirmişse İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olursa eyvah İstanbul’un haline. TBMM’de görev yapan parlamento muhabirleri nerede yemek yiyecek? Parlamento muhabirlerinin Halkla İlişkileri binasında yemek yemesinin yasaklandığı bilgisi doğru mu? Ana bina üyeler lokantasında basın mensupları için sadece 2 masa ayrıldığı bilgisi doğru mu? Sadece 2 masada kaç basın mensubu yemek yiyebilir? Üyeler lokantasındaki 2 masa basın mensuplarına yetecek mi? Sürekli görev halinde olan ve her an her saniye görev çıkma ihtimali olan bir mesleği yürüten basın mensuplarının, en hızlı şekilde ve en yakın yerde yemek yiyebilmesi gerekirken neden zorluk çıkarılmaktadır? Burası kimsenin babasının çiftliği değildir. Buradan ben ne kadar yararlanıyorsam çalışanı, gazetecisi eşit, adil, insani ölçülerde, kimseyi ötekileştirmeden yararlanmalıdır" dedi.

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 18:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • Selami AkıncıSelami Akıncı5 sa önce
    Çok doğru söylemişsin sayın Tanal. Orası kimsenin babasının çiftliği değil, kaldı ki, çiftlikte bile yemekler beleş değildir.Yanlış söylediğin birşey var. Karnı acıkan parlemento muhabiri gazeteci, her sade vatandaş gibi gider bir lokantada karnını doyurur. Sade vatandaş sıradan lokanta da yemeğini yerken, parlemento muhabirinin ayrıcalığı nerden kaynaklanıyor.

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