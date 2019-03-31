0553 313 94 23

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu ve Ekrem İmamoğlu seçim sürecini değerlendirdi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, oy verme işleminin sona ermesiyle birlikte kameraların karşısına geçti.

31 Mart 2019 Pazar 17:53
CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu ve Ekrem İmamoğlu seçim sürecini değerlendirdi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, oy verme işleminin sona ermesiyle birlikte kameraların karşısına geçti. Seçim süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunan ikili, İstanbul’da huzurlu bir seçim sürecinin yaşandığını ve oy sayım işlemlerini takip edeceklerini söyledi.


CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, oy verme işleminin sona ermesiyle birlikte kameraların karşısına geçti. CHP İstanbul 2. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kaftancıoğlu ve İmamoğlu, seçim süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “31 Mart yerel seçimleri için İstanbul’da 31 bin 124 sandıkta İstanbullu vatandaşlarımız oy kullandılar ve şu an itibariyle oy verme işlemi sona erdi. 10 milyon 560 bin 958 seçmen İstanbulumuzun sahadan aldığımız verilere göre seçime katılım oranı oldukça yüksek görünüyor. İlerleyen saatlerde netleştikçe katılımla ilgili sizlere bilgi vereceğiz. Öncelikle İstanbul’da oy veren ve seçime katılan sandık başlarında görev yapan bütün görevlilerimize İstanbul özelinde seçimin sakin ve huzurlu geçmesini sağladıkları için çok teşekkür ediyoruz. İstanbul’da oy verme işlemini huzurlu bir şekilde tamamladık. Ama ne yazık ki memleketin kimi bölgelerinden bir takım ölüm haberleri geldi. Bizler hiçbir seçim sonucu ve oyunun bir insan canından daha önemli olmadığının altını çizerek hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza başsağlığı diliyoruz. İlerleyen saatlerde sandıklar açılmaya başlandığı zaman sizlere belirli aralıklarla bilgi vereceğim. İstanbul’da gayet sakin ve huzurlu yönettiğimiz süreci, sandıkların açılmaya başladığı süreci kontrollü bir şekilde bilgiler geldikçe sizlerle paylaşacağız” dedi.



“İstanbul’da güzel bir seçim ortamı geçiyor, bu sürecin aynı şekilde devam etmesini diliyoruz”


CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ise, “Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun, umuyorum daha fazla üzücü bir olay duymaksızın bu süreci tamamlarız. Bu bir yerel seçim, bir seçim yaşayacağız. Günün sonunda bir netice ortaya çıkacak. Üzücü olayları duymak istemediğimizi biliyorum. Öncelikle güzel bir seçim ortamı geçiyor. Başkanımızın da söylediği gibi İstanbul genelinde bu sürecin aynı şekilde devam etmesini ve sıkıntısız bir şekilde neticelenmesini diliyoruz. Özellikle buradan vatandaşlarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz. Vatandaşımızın bilgi almasını, İstanbul’da süreç içerisinde bilgilenmesini istiyoruz. Özellikle ifade edelim ki il başkanlığımız başta olmak üzere vatandaşlarımızı katılımıyla kontrol altında olan süreci zaman içerisinde yine gerekli duyduğumuz anda il başkanımız ve biz sizi bilgilendireceğiz. İnşallah güzel, sıkıntısız, problemsiz bir süreci tamamlarız. İstanbul’a şimdiden hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 17:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    YSK, yayın yasağı kalkmadan seçimlerle ilgili yayına giren kanallar hakkında suç duyurusunda ve RTÜK'e ihbarda bulundu.
    1. YSK, yayın yasağı kalkmadan seçimlerle..
    2. Özhaseki'den ilk değerlendirme
    3. CHP'nin kazandığı belediyeler son..
    4. Oy torbaları Batman Adliyesine..
    5. Mehmet Özhaseki: “Yavaş yavaş değil,..
    6. Mısır-Fransa ortak deniz tatbikatı..
    7. Şişli'den ilk sonuçlar geliyor! İşte..
    8. Özhaseki'nin oy kullandığı sandıktaki..
    9. Jandarmadan geniş güvenlik önlemi!..
    10. Zarfı sandıktan çıkardı, attığı oy..
    11. Sandıklar açılıyor! İşte Bursa'da son..
    12. CHP'den yerel seçim açıklaması
    13. THY Genel Müdürü Ekşi sayıyı açıkladı
    14. Doğu'da Savcı Sayan farkı! Birçok..
    15. AK Parti’nin kazandığı belediyeler 31..
    16. Saadet Partililer seçim sonuçlarını..
    17. Sandıklar açıldı! İşte Muş'ta son durum
    18. Jandarmadan terör örgütü PKK’ya büyük..
    19. İşte Gaziantep ve Van'dan gelen ilk..
    20. Çeşitli suçlardan aranan çok sayıda..
    21. Tokat'ta muhtarlık seçimi kavgası: 3..
    22. Sandıklar kapandı, İmamoğlu konuştu
    23. Mehmet Özhaseki'den seçimle ilgili ilk..
    24. Mersin’de oy verme işlemi sona erdi,..
    25. Faik Öztrak: “Sandık güvenliğinin..
    26. İşte seçime katılım oranı...
    27. Sandıkta yakalandılar
    28. Silaj makinesine düşen genç hayatını..
    29. Türkiye'nin en yaşlı kadını Erdoğan'a..
    30. Kızını görmek istemişti! Oyunu..
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
    Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!

    Günün Karikatürü

    31 Mart 2019
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin
    ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin