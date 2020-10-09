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Aktüel CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, esnaf sorunlarıyla ilgili basın açıklaması yaptı:
Aktüel

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, esnaf sorunlarıyla ilgili basın açıklaması yaptı:

"Biz diyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi olarak, esnafımız çaresiz ve yalnız değildir"

Yeniakit Publisher
2020-10-09 14:53:35 -
CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, esnaf sorunlarıyla ilgili basın açıklaması yaptı:

İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP olarak yeni tip koronavirüs (KOVİD-19) sürecinde esnafın yanında olduklarını söyledi.

Kaftancıoğlu, Beyazıt Meydanı'nda esnaf sorunlarıyla ilgili çözüm önerilerine ilişkin CHP tarafından 81 ilde ortak gerçekleştirilen basın açıklamasını okudu.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Kovid-19 pandemisi nedeniyle olağanüstü bir dönem yaşandığını belirten Kaftancıoğlu, "Bu zor günlerde merkezine insanı koyan yönetimlere ve dayanışmaya olan ihtiyaç her zamankinden daha fazla ortaya çıkmış durumda. Bu zor günlerde sosyal adaletin ve sosyal devletin önemi herkes tarafından bir kez daha anlaşıldı." ifadelerini kullandı.

Bu süreçte en ciddi sıkıntıyı esnafın yaşadığını söyleyen Kaftancıoğlu, şunları kaydetti:

"Son 8 ayda Ankara, İstanbul ve İzmir'de sadece 3 ilimizde, 35 bine yakın esnaf dükkanını kapattı. Kepenk indirdi. Biz diyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi olarak, esnafımız çaresiz ve yalnız değildir. Esnafımızın her türlü derdi ve sorunu için CHP vardır. Genel başkanımızın 6 Ekim salı günü grup toplantısında dile getirdiği esnafımız için 17 talep başlıklı verimizi bir kez daha seslendiriyoruz."

Canan Kaftancıoğlu ile 39 ilçe başkanının da aralarında bulunduğu partililer daha sonra Beyazıt'taki esnafa ziyarette bulundu.


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