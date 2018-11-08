0553 313 94 23
impression

CHP İstanbul adayları belli oldu, liste yayınlandı! Büyükşehir adayı Şener

CHP'nin İstanbul'da göstereceği adayların listesi yayınlandı. İBB için CHP'nin adayının, Konya Milletvekili Abdüllatif Şener olacağı öğrenildi.

08 Kasım 2018 Perşembe 14:55
CHP İstanbul adayları belli oldu, liste yayınlandı! Büyükşehir adayı Şener

Yeni Şafak gazetesi, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere dair hazırladığı haberinde, CHP'nin İstanbul adaylarının belli olduğunu iddia etti. Gazete, İstanbul'un ilçelerinde aday gösterileceğini iddia ettiği isimlerin listesini de yayınladı.

Haberde, Büyükşehir Belediye Başkan adayının Abdüllatif Şener olacağı ileri sürülürken, ilçelere ilişkin şu isimlere yer verildi.

- Üsküdar:Ahmet Kılıç, Mehmet Bekaroğlu

- Ümraniye: Sacit Eyüboğlu, Cafer Aktürk

- Beşiktaş: Sebahattin Öztürk, Ece Toprak, Aykut Erdoğdu

- Adalar: Atilla Aytaç, Hayri İnönü (Konuşulan)

- Şişli:Mustafa Sarıgül, Hayri İnönü (Hayri İnönü Adalar'a gidebilir)

- Eyüp: Her dönem ne olacağı belirsiz olan ilçeye Mustafa Sarıgül bile kaydırılabilir. Ancak ismi geçenler şöyle; Ferzan Özer ve Fazıl Afacan. Saim Diken, Cemal Özdemir, Cahit Atiker, Emin Atmaca, Emel Bilaloğlu, Ali Turan, Hüseyin Selami Çelebioğlu, Mustafa Tüysüz

- Sarıyer: Şükrü Genç

- Bakırköy: Bülent Kerimoğlu

- Beylikdüzü: Ekrem İmamoğlu

- Büyükçekmece: Hasan Akgün

- Beykoz: Devrim Altıntaş

- Ataşehir:Battal İlgezdi

- Esenyurt: Cemal Canpolat

- Küçükçekmece:Bihlun Tamaylıgil, Engin Ertaç

- Silivri: Özcan Işıklar

- Avcılar: Handan Toprak

- Kadıköy: Şerdil Dara

- Kartal: Hüsnü Süslü

- Maltepe: Ali Kılıç

- Pendik: Mehmet Salih Usta

- Beyoğlu:Ercan Kesal

- Çatalca: Cem Kara

- Fatih: Soner Özimer

- Çekmeköy: Hüseyin Kızıldaş

- Sancaktepe: Alper Yeğin

- Şile: Zeki Şen

- Zeytinburnu:Metin Doğan, Adil Emecan

- Bahçelievler:Mehmet Ali Özkan

- Tuzla: Bülent Akköse

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 14:55
  1. CHP
  2. İstanbul adayları
  3. İBB adayı
  4. abdüllatif Şener

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hırsızların arabasında görenler şaşırıp kaldı... 3 kadın, 2 erkek, 5 koyun!
    1. Hırsızların arabasında görenler..
    2. İDDEF’ten Gine’de aşevi hizmeti
    3. Yassine Benzia'nın menajeri açıkladı!..
    4. İYİ Parti'de o isim disiplin kuruluna..
    5. Çiftekavak Deresi'ndeki kirliliğin..
    6. Hayatında ilk kez gördü, koşarak..
    7. Çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale..
    8. Hayvan taşıyan kamyon, minibüsle..
    9. Göksel Gümüşdağ'ın kuzeni CHP'den aday..
    10. Çikolatanın anavatanı neresi?
    11. Atatürk Havalimanı'nda 31 kg kokain..
    12. Karanlık odatv milleti aşağılayıp,..
    13. 91 gümüş sikke ele geçirildi
    14. Başkan Erdoğan'a hakaret etmişti!..
    15. Kaymakamlık binasında kafasına sıktı,..
    16. Üniversite öğrencisi sınava gitmek..
    17. CHP İstanbul adayları belli oldu,..
    18. Çay kanseri önlüyor mu?
    19. Galatasaray'da Fernando Reges koşulara..
    20. Mehmet Muharrem Kasapoğlu: El..
    'Bu kararı almak kolay olmadı...' Aziz Kocaoğlu, AK Parti'ye mi geçiyor?
    'Bu kararı almak kolay olmadı...' Aziz Kocaoğlu, AK Parti'ye mi geçiyor?
    Ünlü gazeteci, "AK Parti'nin adayları tamam gibi" dedi, isimleri tek tek açıkladı!
    Ünlü gazeteci, "AK Parti'nin adayları tamam gibi" dedi, isimleri tek tek açıkladı!
    'Muhasebeci Kenan'ın gerici konuşmasından sonra, Turgay Güler'den CHP'ye çağrı!
    'Muhasebeci Kenan'ın gerici konuşmasından sonra, Turgay Güler'den CHP'ye çağrı!
    ABD basını seçim sonuçlarını açıkladı!
    ABD basını seçim sonuçlarını açıkladı!
    Memura 3 zam birden
    Memura 3 zam birden

    Günün Karikatürü

    8 Kasım 2018
    Trump kızacak! Ambargo başlamadan delindi
    Trump kızacak! Ambargo başlamadan delindi
    Savaş kapıda! Rusya açık açık tehdit etti...
    Savaş kapıda! Rusya açık açık tehdit etti...