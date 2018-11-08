CHP İstanbul adayları belli oldu, liste yayınlandı! Büyükşehir adayı Şener

Yeni Şafak gazetesi, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere dair hazırladığı haberinde, CHP'nin İstanbul adaylarının belli olduğunu iddia etti. Gazete, İstanbul'un ilçelerinde aday gösterileceğini iddia ettiği isimlerin listesini de yayınladı.

Haberde, Büyükşehir Belediye Başkan adayının Abdüllatif Şener olacağı ileri sürülürken, ilçelere ilişkin şu isimlere yer verildi.

- Üsküdar:Ahmet Kılıç, Mehmet Bekaroğlu

- Ümraniye: Sacit Eyüboğlu, Cafer Aktürk

- Beşiktaş: Sebahattin Öztürk, Ece Toprak, Aykut Erdoğdu

- Adalar: Atilla Aytaç, Hayri İnönü (Konuşulan)

- Şişli:Mustafa Sarıgül, Hayri İnönü (Hayri İnönü Adalar'a gidebilir)

- Eyüp: Her dönem ne olacağı belirsiz olan ilçeye Mustafa Sarıgül bile kaydırılabilir. Ancak ismi geçenler şöyle; Ferzan Özer ve Fazıl Afacan. Saim Diken, Cemal Özdemir, Cahit Atiker, Emin Atmaca, Emel Bilaloğlu, Ali Turan, Hüseyin Selami Çelebioğlu, Mustafa Tüysüz

- Sarıyer: Şükrü Genç

- Bakırköy: Bülent Kerimoğlu

- Beylikdüzü: Ekrem İmamoğlu

- Büyükçekmece: Hasan Akgün

- Beykoz: Devrim Altıntaş

- Ataşehir:Battal İlgezdi

- Esenyurt: Cemal Canpolat

- Küçükçekmece:Bihlun Tamaylıgil, Engin Ertaç

- Silivri: Özcan Işıklar

- Avcılar: Handan Toprak

- Kadıköy: Şerdil Dara

- Kartal: Hüsnü Süslü

- Maltepe: Ali Kılıç

- Pendik: Mehmet Salih Usta

- Beyoğlu:Ercan Kesal

- Çatalca: Cem Kara

- Fatih: Soner Özimer

- Çekmeköy: Hüseyin Kızıldaş

- Sancaktepe: Alper Yeğin

- Şile: Zeki Şen

- Zeytinburnu:Metin Doğan, Adil Emecan

- Bahçelievler:Mehmet Ali Özkan

- Tuzla: Bülent Akköse