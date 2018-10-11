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CHP İstanbul adayını buldu!

CHP, Mart 2019'da yapılması planlanan yerel seçimlerdeki adaylar için aday arayışını hızlandırdı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul için parti dışından isim arayışında olduğu, öne çıkan ismin ise eski Coca-Cola CEO'su Muhtar Kent olduğu ileri sürüldü.

11 Ekim 2018 Perşembe 09:21
CHP İstanbul adayını buldu!

Mega kenti yönetecek ismin belirleneceği seçimler öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, rotayı parti dışına çevirmiş durumda.

Yerel seçimlere 'İstanbul'u yeniden dünya kenti yapacağız' propagandası ile girmeyi önüne koyan CHP, bu anlayışa uygun isim arayışında.

Birgün’ün haberine göre, Kılıçdaroğlu'nun yeni başkan adayı eski Coca-Cola CEO'su Muhtar Kent.

Kılıçdaroğlu'nun talimatı ile bir ekibin Kent'le temasa geçtiği belirtildi.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 09:21
  1. İstanbul
  2. Coca-Cola CEO'su Muhtar Kent
  3. Yerel seçimler

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