CHP İstanbul adayını bu akşam açıklıyor! Kaftancıoğlu kimi işaret etti?

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, seçim startını verdiklerini belirterek bu akşam saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi için adaylarını açıklayacaklarını belirtti.

Bir radyo programına konuk olan Kaftancıoğlu, şöyle konuştu:

"İstanbul’da ön seçim olmayacak. İstanbul’u kim yönetebilir, en doğru isim nasıl bulunur; bunun çalışmasını yapmaktayız. Aday profilimizi çıkarmak için çalıştık. Bugün akşam İstanbullulara bir sürprizimiz olacak. Bir video ile nasıl bir aday olması gerektiğini anlatacağız. Adayımız, bugün anlaşılır. Biz akşam, İstanbul için seçim startımızı veriyoruz."

'İstanbul'u mutlaka kazanacağız'

İddialı olduğunu her sözünde vurgulan Kaftancıoğlu, açıklamalarına şöyle devam etti;

"İstanbul’u mutlaka kazanacağız. Bu konuda gerçekten çok iddialıyım. Mevcut yönetim anlayışından İstanbul’u kurtaracağız. Eğer bu seçimi kaybedersek, ben, benden daha iyi yapan birine bu görevi bırakırım. Ancak kazanacağımızı biliyorum. Elbette yenilgiyi de istifayı da düşünürüm."

CHP'de Haziran genel seçimlerinde milletvekili seçilen bazı partililerin belediye başkanlığına adaylığını koymasını eleştiren Kaftancıoğlu, "CHP’de herkes, her göreve kendisini layık görebilir. Aday adayı olabilir. Bunda bir sakınca yoktur. Ancak parti kendisine bir görev verdiğinde, mutlaka bunu yerine getirmelidir. Ancak benim şahsi görüşüm, Milletvekillerinin aday olmaması yönündedir. İstanbul’da başta olmak üzere, vekillerin, Belediye Başkanlığına adaylıklarını doğru bulmuyorum." ifadelerini kullandı.