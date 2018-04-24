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'CHP İslam'dan gelen birini aday gösteremez'

Hakan Bayrakçı, CHP'nin Abdullah Gül'ü aday göstermesiyle ilgili, "İslam’dan gelen birinin aday gösterilmesini CHP’nin hiçbir üyesi affetmez." dedi.

24 Nisan 2018 Salı 09:48
'CHP İslam'dan gelen birini aday gösteremez'

'CHP'nin anketçisi', SONAR Genel Müdürü Hakan Bayrakçı, CHP'nin Abdullah Gül'ü aday göstermesiyle ilgili, "CHP 90 yıldır en büyük mücadeleyi laiklik ile ilgili konularda verdi. Bağımsız, özgür düşünen Türk kadınının ve laik düşüncenin daima merkezi oldu. Hal böyle olunca tutup da siyasal İslam’dan gelen birinin aday gösterilmesini CHP’nin hiçbir üyesi affetmez." diyerek hem İslam'ın kadınların özgür düşünmesine mani olduğunu ima etti, hem de CHP'lilerin bir Müslüman'a tahammül edemeyeceğini itiraf etti. 

Bayrakçı'nın seçimle ilgili açıklamaları şu şekilde:

HDP İÇİN O KİŞİ DEMİRTAŞ'TIR

Bir siyasi parti en yüksek oyu alabileceği adayla seçime gitmeli. HDP için o kişi Demirtaş’tır. Çünkü söylemi bu ülkede tuttu, beğenildi. MHP’liler bile onu izledi.

TUTUKLU OLMASI DEZAVANTAJ OLMAZ MI?

Hayır, aksine avantaj. Ortada mağduriyet var. Yüzde 12 alacakken, yüzde 15 alabilir. Meral Akşener veya CHP’nin benim tarif ettiğim tipte göstereceği bir aday finale kalabilir. Onlardan biri kalırsa, o zaman seçim kafa kafaya hale gelir. Tayyip Erdoğan her halükârda 46-47’nin altında kalmaz.  

ABDULLAH GÜL ADAY OLURSA NE OLUR?

Abdullah Gül tabii ki önemli bir faktör olur. Ama CHP seçmeninin en az yüzde 30’unun gözleri laik bir aday arar. Esasen CHP de bunu yapamaz. CHP, Abdullah Gül’ü destekleyen bir açıklamanın altına giremez. Çünkü CHP 90 yıldır en büyük mücadeleyi laiklik ile ilgili konularda verdi. Bağımsız, özgür düşünen Türk kadınının ve laik düşüncenin daima merkezi oldu. Hal böyle olunca tutup da siyasal İslam’dan gelen birinin aday gösterilmesini CHP’nin hiçbir üyesi affetmez.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 09:48
  1. hakan bayrakçı
  2. sonar
  3. selahattin demirtaş
  4. 2018 seçimleri

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