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CHP-İP tarafından veto yemişti! Gaziantep'te Celal doğan sürprizi

İYİ Parti-CHP ittifakında Gaziantep için veto yiyen Celal Doğan hakkında flaş bir gelişme yaşandı. DSP, yerel seçimlerde Celal Doğan'ı aday gösterecek.

28 Ocak 2019 Pazartesi 15:13
CHP-İP tarafından veto yemişti! Gaziantep'te Celal doğan sürprizi

İYİ Parti-CHP ittifakının Gaziantep'te Ejder Demir’i aday göstereceği konuşulurken Celal Doğan'ın ise DSP'den aday olacağı iddia edildi.

Gaziantep’te İYİ Parti-CHP ittifakının eski MHP’li Avukat Ejder Demir’i aday göstereceği söylenirken, sürpriz bir gelişme yaşandı.

Son duruma göre HDP ilde aday göstermeyecek. Son olarak HDP’den milletvekilliği yapan daha önce SHP’den Gaziantep Belediye Başkanlığı yapan ve son olarak Millet İttifakı adayı olarak adı geçen Celal Doğan ise DSP’den aday olmaya hazırlanıyor.

DSP'den aday olacak

Murat Güreş'in haberine göre, HDP Genel Merkezi’nden gelen ve aralarında Gaziantep’in olduğu, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Şanlıurfa, Mersin gibi illerde aday çıkarılmayacağı şeklindeki haberlerin nedeni olarak, AK Parti karşısında en güçlü olan adaylara destek verilmesi taktiği gösteriliyor.

HDP Parti Sözcüsü Saruhan Oluç’un bugün yapacağı açıklama ile kamuoyuna duyurulması beklenen bu gelişmenin ardından Gaziantep’te gözler İYİ Parti-CHP ittifakında adı geçen ancak İYİ Parti’nin “kırmızı çizgisi” olan Celal Doğan’a çevrildi. Mevcut koşullarda Doğan’ın DSP’den Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması neredeyse kesinlik kazandı. Celal Doğan’ın birkaç gün içinde Gaziantep’e gelerek adaylığını açıklaması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 15:13
  1. Şanlıurfa
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. Mersin
  5. Gaziantep
  6. Ankara
  7. Adana
  8. DSP
  9. Celal Doğan

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