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Siyaset CHP-İP krizinin sebebi belli oldu
Siyaset

CHP-İP krizinin sebebi belli oldu

CHP ile ittifak ortağı İYİ Parti arasında yaşanan sürtüşmenin sebebi belli oldu. İYİ Partili vekillerin CHP'li belediye başkanlarıyla görüşme talep ettiği, fakat yanıt alamadıkları öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-28 12:01:00 -
CHP-İP krizinin sebebi belli oldu

CHP-İYİ Parti arasında perde gerisinde yaşanan ‘görmezden gelme’ krizi İYİ Parti kurucularından İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik’in çıkışı ile su üstüne çıkarken sürtüşmenin sebebi de belli oldu. İYİ Parti’li milletvekillerinin belediye başkanları ile görüşme talep ettiği, bu görüşmelere yanıt alınamadığı belirtiliyor.

Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul milletvekillerinin görüşme talebini geri çevirdiği ifade ediliyor. Parti kulislerinde de bu sıkıntının dillendirildiği ancak, Ahmet Çelik’in konuyu sesli olarak dile getirdiği belirtiliyor.

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