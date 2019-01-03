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CHP-İP ittifakında büyük kriz! O ilçelerde sorun devam ediyor

Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti arasında devam eden ittifak görüşmelerinde, işbirliği yapılacak olan illerin sayısının 41'e çıkartılacağı öğrenilirken iki ilçede yaşanan krizin hale giderilemediği öğrenildi.

03 Ocak 2019 Perşembe 16:07
CHP-İP ittifakında büyük kriz! O ilçelerde sorun devam ediyor

Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti arasında devam eden ittifak görüşmelerinde yeni gelişmeler yaşandı.

Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti arasında devam eden ittifakgörüşmelerinde yeni gelişmeler yaşandı. İki parti arasında yapılan görüşmelerin sonucunda 18 ilde daha olumlu sonuç alındığı ve ittifak yapılan illerin sayısının 41'e çıkabileceği belirtildi.

CHP'de bugün Merkez Yönetim Kurulu toplanıyor. İYİ Parti ile yapılan ittifak görüşmelerinde gelinen aşama değerlendirilecek.

İttifak yapılacak il sayısı 41'e yükselecek

CNN TÜRK Ankara muhabiri Ünal Kaya, CHP-İYİ Parti ittifakında yeni gelişmeler olduğunu duyurdu. 18 ilde daha görüşmelerde olumlu sonuçlar alındığı ve ittifak yapılan illerin sayısının 41'e çıkabileceğini belirtildi. 2 ilde de görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği ifade edildi.

İlçeler için de görüşmelerin sürdüğü belirtilirken Ankara'nın Etimesgut ve Antalya'nın Kepez ilçelerinde sorun olduğu söylendi.

PM sonrası 100'e yakın aday açıklanacak

CHP PM'nin yarınki toplantısında 100'e yakın aday açıklanacağı belirtildi. Mersin ve Bursa adayları da yarınki toplantıda belli olacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 16:07
  1. Mersin
  2. Bursa
  3. Antalya
  4. Ankara
  5. CHP
  6. İYİ Parti
  7. ittifak

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