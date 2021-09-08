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Siyaset CHP-İP ittifakı çatırdıyor! Şok sözler
Siyaset

CHP-İP ittifakı çatırdıyor! Şok sözler

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı'nın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik ittifak eleştirisinin ardından bir çıkış da İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray'dan geldi. İYİ Parti teşkilatlarında tüm şikayetlerin yerel yönetimlerle ilgili olduğunu söyleyen Çıray, CHP'li belediyelere uyarıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-09-08 17:14:00 -
CHP-İP ittifakı çatırdıyor! Şok sözler

CHP'li belediyelerin kendilerini çok fazla gözetmedikleri imasında bulunan Çıray, "Şüphesiz kendi partilileriyle ilgili yapacakları şeyler çok daha fazla olacaktır ama Millet İttifakı'nın diğer üyelerine de hassasiyet göstermeleri gerek" dedi.

İYİ Parti İzmir Milletvekili ve İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, Son Kale İzmir'e değerlendirmelerde bulundu.

Teşkilatlarımız şikayetçi

İYİ Parti teşkilatlarında tüm şikayetlerin yerel yönetimlerle ilgili olduğunu söyleyen Çıray, CHP'li belediyelere uyarıda bulundu.

Partimize hassas olsunlar

Çıray, Yerel yöneticilere çağrıda bulunmak istiyorum. Millet İttifakı konusunda gerekli hassasiyeti herkes göstermeli. Şüphesiz kendi partilileriyle ilgili yapacakları şeyler çok daha fazla olacaktır ama Millet İttifakı'nın diğer üyelerini de belli bir hakkaniyet içinde gözetmeleri gerek" dedi.

Küçük hesaplar yapmasınlar

Türkiye'nin bir var olma süreci yaşadığını vurgulayan Çıray, CHP'li belediyelere yönelik sözlerini şöyle sürdürdü: Önümüzde başkanlık seçimi var. Bu seçim Türkiye'nin bir varoluşsal sorunu. O nedenle hiç kimse şimdiden küçük hesaplar yapmasın.

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