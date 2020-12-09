CHP insan haklarına dayalı örgütlenme modelini hayata geçirecek

ANKARA (AA) - MERVE YILDIZALP ÖZMEN - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "CHP'nin insan haklarına dayalı örgütlenme modelini illerde yaygınlaştıracağız." dedi.

Karaca, AA muhabirine, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin Birleşmiş Milletler tarafından kabulünün 72. yılı olduğunu hatırlattı.

Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yarın İzmir'de olacağını belirten Karaca, CHP örgütlerinin de yarın eş zamanlı olarak saat 12.00'de basın açıklaması yapacağını bildirdi.

İnsan Hakları Kentleri Projesi çalışması kapsamında İzmir'i pilot il olarak ilan ettiklerini anlatan Karaca, Büyükşehir Belediyesi, CHP İl Başkanlığı ve İzmir Barosu ile insan haklarına dayalı örgütlenme konusunda neler yapılabileceğine ilişkin çalışma yürüttüklerini söyledi.

Proje kapsamında insan hakları örgütlenme modelini hayata geçireceklerini, İzmir'de yarın bu kapsamda bir protokol yapacaklarını aktaran Karaca, şöyle devam etti:

"Hak ihlaline uğrayan vatandaşlarımıza hukuki destek sağlamak için İzmir Barosundan avukat görevlendirilmesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin bu ihlallerin sonuçlarını ortadan kaldırmak ya da hafifletmek için üzerine düşen yasal yükümlülüklerini yerine getirmesini içeren bir protokol imzalayacağız. Bu protokolü CHP'nin 11 büyükşehrine, illere ve ilçelere yaygınlaştırmak hedefimiz. Bu kapsamda CHP'nin insan haklarına dayalı örgütlenme modelini illerde yaygınlaştıracağız.

İnsan haklarına ilişkin çalışmalarımız sadece 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü ile sınırlı kalmayacak, bundan sonra da tematik anlamda devamı için çalışmalarımızı yürüteceğiz. Pandemide en ağır hak ihlallerinin birisi yaşam, sağlık ve eğitim hakkı oldu, çalışma hakkı da ciddi anlamda ihlale uğramış durumda. Bu hak ihlallerinin ortadan kaldırılması noktasında CHP'nin neler yapacağını tematik toplantılarla vatandaşlarımızla ve kamuoyuyla paylaşacağız."

Anayasa değişikliğinin ardından insan hakları ihlallerinin yoğun şekilde arttığını ileri süren Karaca, "Parti Meclisi ve milletvekillerinden oluşan insan hakları çalışma grubumuz var. Her ilde oluşturduğumuz insan haklarından sorumlu il başkan yardımcılıklarımız var. Onlara iletilen ihlal ve bildirimlerden bu sonuca ulaşıyoruz." diye konuştu.

- "Tüm örgütlere İnsan Hakları Evrensel Beyannamesini göndereceğiz"

CHP'nin 81 ildeki başkanlıklarına, ilçe başkanlıklarına ve milletvekillerine İnsan Hakları Evrensel Beyannamesini göndereceklerini ifade eden Karaca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla Türkiye'de insan hakları ihlalleri konusunda çalışma yürüten 7 sivil toplum örgütüyle bugün video konferans toplantısı yapacaklarını dile getirdi.

Dünya İnsan Hakları Günü'ne ilişkin verdiği mesajda Karaca, şunları kaydetti:

"İnsan hakları devredilemez, kısıtlanamaz, yasaklanamaz. Bu nedenle hiç kimsenin hakkına müdahale edilemez. Anayasa'da düzenlenen, BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde yazılı olan ve bizim de kabul edip imzaladığımız haklarının elinden alınmasına hiç kimse müsaade etmez. Yarın şunu söyleyeceğiz; vatandaşımızın haklarına sahip çıkması ve hak bilincinin oluşturulması bizim için temel değerdir. Haklarınıza sahip çıkın, haklarınızı ihlal edenlerle müdahale için CHP sizlerle yoldaşlık yapacaktır."