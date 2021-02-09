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Siyaset CHP ile var AK Parti ile yok! Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması
Siyaset

CHP ile var AK Parti ile yok! Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

CHP öncülüğünde kurulan Millet İttifakı'nda yer alan Saadet Partisi'nin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, şahsına bakanlık dahi verilse de Cumhur İttifakı'na katılmayacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-02-09 17:01:00 -
CHP ile var AK Parti ile yok! Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

'Bana teklif yapılmadı"

Cüneyt özdemir'in CHP ile ittifak halinde olan Saadet Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılması karşılığından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir teklif gelip gelmediğini dair soruya cevap veren Karamollaoğlu, şu şekilde konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanı Yüksek İstişare Kurulu Başkanımızı ziyeret etti. Ama doğrudan doğruya bana böyle bir teklif yapılmadı. Böyle bir teklif varsa doğrudan doğruya yapılır. Yetkili olanlarda partinin organlarıdır veya partinin genel başkanıdır. Burada üzerinde durulması gereken durum şudur: Benim noktayı nazarımda herhangi bir teklifin bir önemi yok. Çünkü bakanlık dediğiniz n edir? Sayın Cumhurbaşkanının iki dudağı arasında, bugün verir yarın vermeyebilir. Yani eskisi gibi herhangi bir bakanlığın önemi yok."

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