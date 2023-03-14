  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Altın fiyatları şoke ediyor! İslam Memiş 'rekor kıracak' dedi tarihi açıkladı... Herkes şaşkınlıkla izliyor!

Komünistler, "Ülen Sorosdaroğlu Kemal nam Hafız!"a oy verecekler!

TOGG'un fiyatı belli oldu

Yüzlerce kişinin öldüğü Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Coşkun 2013 yılında mevzuata karşı çıkmış

'Un kurdu' iddiası... İletişim Başkanlığı'ndan açıklama

6’lı masa fıkraya döndü! Temel beyin imzaladığı metinden haberi yok

Türkiye'nin en zengin aileleri belli oldu! İşte ilk 20...

Altın uçtu, dolar sınırda ama on binlerce insan parasını oraya yatırmaya başladı! Herkes şaşkınlıkla izliyor

Hiçbir fırsatı kaçırmıyorlar! İkinci el piyasasında yeni bahane

Altın fiyatları uçuşa geçti! Her tahmini tutan Haluk Özdil duyurdu: Pisliğe battılar, Haziran ayına dikkat
Gündem CHP ile İYİ Parti'de Sultan Vahdettin ve Sultan Abdülhamid hazımsızlığı
Gündem

CHP ile İYİ Parti'de Sultan Vahdettin ve Sultan Abdülhamid hazımsızlığı

Pendik'te iki caddeye Sultan Vahdettin ve Sultan Abdülhamid Han isimleri verilmesi teklifi oy çokluğuyla kabul edilirken CHP'li ve İYİ Partili üyeler 'hayır' dedi.

Yeniakit Publisher
2023-03-14 17:32:00 -
CHP ile İYİ Parti'de Sultan Vahdettin ve Sultan Abdülhamid hazımsızlığı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Mart Ayı Olağan Toplantısı'nın ikinci birleşimi, Meclis Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında İBB Başkanlık binasında gerçekleştirildi.

Meclis toplantısında, Pendik ilçesinin cadde isimlendirilmesi oy çokluğuyla kabul edilirken, konu meclis üyeleri arasında tartışmaya neden oldu.

AK Parti Pendik Meclis Üyesi Murat Türkyılmaz, CHP ve İYİ Parti üyelerinin 'hayır' oyu kullanmasına tepki göstererek, “Pendik’te iki caddemize Sultan Vahdettin ve Sultan Abdülhamid Han ismini veriyoruz. Fakat Millet İttifakı ortakları buna hayır oyu verdiler. El-Hafız, Esseyid, El-Mücahid, El-Bozkurt unvanlarının bu aralar yakıştırıldığı Kılıçdaroğlu'nun bugün Sultan Vahdettin ve Sultan Abdülhamid Han isimlerinin caddelerde kullanılmasına hayır oyu kullanmışlardır. Ben bu çelişki ve tutarsızlığı milletimizin takdirlerine arz ediyorum” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23