CHP ile İYİ Parti arasında ittifak pazarlığı! 'Ver Ankara'yı, Al İstanbul'u, İzmir'i'

Yerel seçimlere artık kısa bir süre kala partilerin ittifakları ve adayları yavaş yavaş belli olmaya başladı. AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı'na karşı muhalefet partileri 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi bir ittifak arayışına girdi. Bu kapsamda CHP ve İYİ Parti'nin yerel seçimlere ittifak halinde gireceği tahmin ediliyor.

Ver Ankara'yı, al İstanbul'u İzmir'i

Genel Seçimlerde Millet İttifakı'nı kuran CHP ve İYİ Parti liderleri yerel seçimler için de kolları sıvadı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ittifak arayışları devam ederken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise 31 Mart'ta yapılacak iş birliğine sıcak bakıyor. Parti olarak Mersin, Bodrum, Karabük ve Uşak'ı kazanabileceklerini iddia eden Akşener, İstanbul ve İzmir'de CHP'yi desteklemeyi düşünürken Ankara'da ise CHP'nin desteğini istiyor. CHP'nin Ankara'da tutumunun ne olacağı ise henüz netlik kazanmış değil.

Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu'ndan da boş döndü

Yerel seçim için ittifak arayışları kapsamında dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüştü. Yaklaşık 1 saat süren görüşme sonrası açıklama yapan Karamollaoğlu CHP ile olası bir ittifaka kapıları kapatarak, ''Genel bir ittifak söz konusu değil. Biz her seçim bölgesinde seçime girme gayretinde olacağız. Anadolu'da çeşitli yerlerde yeri geldiğinde dirsek teması olacağını ifade etmiştik." demişti.