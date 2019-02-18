CHP İlçe Başkanı Akyol ile yönetimi görevden alındı Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde CHP İlçe Başkanı Tuncay Akyol ve ilçe yönetimi görevden alındı.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde CHP İlçe Başkanı Tuncay Akyol ve ilçe yönetimi görevden alındı.

31 Mart’ta yapılacak seçimler öncesi yaşanan liste krizinde Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, “16 Şubat 2019 tarihinde İlçe Başkanımız Tuncay Akyol, listenin yönetim kurulu tarafından reddedildiğini tebliğ etti. Bu durumda mevcut CHP ilçe yönetimi ile seçime girmem söz konusu değildir” demişti. Yaşanan gelişmelerin ardından CHP İlçe Başkanı Tuncay Akyol ve ilçe yönetimi görevden alındı.

Belediye Başkanı Kantarcı, Çaycuma İlçe Başkanı Tuncay Akyol ve yönetiminin görevden alınması ile ilgili olarak, “Yaşananlara üzgünüm” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.