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CHP İlçe Başkanı Akyol ile yönetimi görevden alındı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde CHP İlçe Başkanı Tuncay Akyol ve ilçe yönetimi görevden alındı.

18 Şubat 2019 Pazartesi 19:31
CHP İlçe Başkanı Akyol ile yönetimi görevden alındı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde CHP İlçe Başkanı Tuncay Akyol ve ilçe yönetimi görevden alındı.


31 Mart’ta yapılacak seçimler öncesi yaşanan liste krizinde Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, “16 Şubat 2019 tarihinde İlçe Başkanımız Tuncay Akyol, listenin yönetim kurulu tarafından reddedildiğini tebliğ etti. Bu durumda mevcut CHP ilçe yönetimi ile seçime girmem söz konusu değildir” demişti. Yaşanan gelişmelerin ardından CHP İlçe Başkanı Tuncay Akyol ve ilçe yönetimi görevden alındı.


Belediye Başkanı Kantarcı, Çaycuma İlçe Başkanı Tuncay Akyol ve yönetiminin görevden alınması ile ilgili olarak, “Yaşananlara üzgünüm” dedi.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 19:31
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