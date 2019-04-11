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Seçim 2019 Sayfası

CHP İl Başkanlarından, Başkan Gökhan Yüksel’e tebrik ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlarından; Amasya İl Başkanı Reşat Karagöz, Çorum İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi ve Erzincan İl Başkanı Ayhan Doğan, Kartal Belediye Başkanı seçilen Gökhan Yüksel’e tebrik ziyareti gerçekleştirdi.

11 Nisan 2019 Perşembe 09:33
CHP İl Başkanlarından, Başkan Gökhan Yüksel’e tebrik ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlarından; Amasya İl Başkanı Reşat Karagöz, Çorum İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi ve Erzincan İl Başkanı Ayhan Doğan, Kartal Belediye Başkanı seçilen Gökhan Yüksel’e tebrik ziyareti gerçekleştirdi.


Kartal Belediyesi Başkanlık Makamı’nda gerçekleşen ziyarette Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanları, Başkan Gökhan Yüksel’e hayırlı olsun temennilerini iletirken misafirperverliğinden dolayı da kendisine teşekkür etti. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de konuklarının nazik ziyaretlerinden dolayı yaşadığı memnuniyeti ifade ederek teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 09:33
  1. doğa

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