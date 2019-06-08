CHP İl Başkanı Güzide Uzun’un açıklamasına, AK Parti’den tepki

AK Parti Trabzon İl Başkan Vekili Hasan Dilekoğlu, CHP’nin provokasyon uzmanı olduğunu belirterek, "O kadar profesyonelleştiler ki hem provokasyonu yaptırıyorlar hem de provokasyon yapan kişiyi tanımıyoruz deyip militanlarını feda ediyorlar. Bu yöntem bize bir yerlerden tanıdık geliyor. Ayrıca siz onu tanımıyoruz diyorsunuz ama ne tesadüftür ki o sizi tanıyor. Şimdi soruyorum, bu provokasyonu yapan kişinin Güzide Uzun’la, CHP Milletvekili veya Genel Başkan Yardımcısı ile bağlantısı ortaya çıkarsa ne yapacak? Görevinden istifa edecek mi?" dedi.

CHP’nin aşırı saldırgan tavırlarıyla her yerde provokasyon yaptığını dile getiren Dilekoğlu, "Bunların işi gücü provokasyon havalimanında İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya saygısızlık yapan densizin bunların kendi mensupları olduğu aşikar fakat onu kabullenmemeleri ise bir taktiktir. Önce suçu işletiyorlar sonra feda ediyorlar. Tıpkı aşırı sol örgütler de olduğu gibi zaten söz konusu kişinin terör örgütleriyle bağlantıları olduğu bilgilerine ulaşıldı" ifadelerini kullandı.

CHP’nin saldırgan mensuplarının kendi içlerinde dahi havalimanında birbirine girebilecek saygısızlık potansiyele sahip kişiler olduğunun altını çizen Dilekoğlu, "CHP’nin mensupları kendi aralarında dahi kavga ve gürültü çıkardılar. Aynı gün havalimanında kendi içlerinde de kavga ettiler, yumruk yumruğa girdiler. CHP’nin Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya’nın şoförü olduğu söylenen kişi ile bir başka CHP’li ile birlikte Havalimanı VİP koridorunda birbirine yumruk yumruğa girmiş ve bu da örtbas edilerek konu kapatılmıştır. Nerede bir militan var alıp havalimanına getiriyorlar sonra da yok efendim biz bunu tanımıyoruz diyorlar. Böylesine saldırgan tavırlar içerisinde militanlık özelliği yüksek partililere sahip olan CHP’nin ’Yavuz Hırsız ev sahibini bastırır’ misali bu zanlıyı tanımıyoruz, demesi bizim nazarımızda kabul görmemektedir" şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Ekrem İmamoğlu’ndan önce Trabzon Havalimanı’na gelmiş olmasını provokasyon diye nitelendiren CHP İl Başkanı Güzide Uzun’un bu davranışı akıl tutulmasından başka bir şey olmadığını söyleyen Dilekoğlu, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu bayram namazını Kato Dağı’nda kılmış oradaki askerlerle bayramlarmış bölgede incelemeler yaptıktan sonra Trabzon’a hareket etmiştir. Bu ziyaretler kendi normal akışında ilerlemiştir” diye konuştu.

CHP İl Başkanı Güzide Uzun’un İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Trabzon’a Ekrem İmamoğlu’dan önce gelmesini provokasyon şeklinde nitelendirmesinin bir akıl tutulması olduğunu vurgulayan Dilekoğlu, "Küstahlığa bakar mısınız! Terörle etkin ve kararlı bir mücadele veren Trabzon’un evladı İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’yu provokasyon yapmakla suçluyor. Buradan da net bir şekilde görüyoruz ki CHP hızla HDP’lileşme yolunda ilerliyor. Güzide Uzun CHP’nin değil de sanki HDP’nin Trabzon İl Başkanı gibi konuşuyor. Devletin Valisine ‘İt’ diyen bir siyasi anlayış, İçişleri Bakanını provakasyon yapmakla suçluyor. Güzide Uzun’un HDP Trabzon gizli İl Başkanlığı hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.