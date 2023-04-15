CHP iktidarının fragmanı! Ekrem'den metrolara pratik çözüm

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), AK Parti döneminde Sancaktepe-Çekmeköy-Sultanbeyli metro hattının temelini attı. Daha sonra İBB, CHP’ye geçince projenin yapımına devam edildi. Sancaktepe-Çekmeköy-Sultanbeyli metro hattının yapımına devam edilirken, metro hattının önümüzdeki eylül ayında hizmete girmesi bekleniyor.

Fakat sosyal medyada projeyle ilgili paylaşılan bir görüntü dikkat çekti. Hattın Sultanbeyli bölümünden paylaşılan fotoğrafta, CHP'li İBB ekiplerinin metronun şaft tünelini hafriyat kamyonlarıyla moloz dökülerek kapattığı görüldü; akıllara yine İBB’nin Sancaktepe’deki metro inşaatını molozlarla kapatması geldi. Söz konusu proje CHP'li İBB tarafından önce durdurulmuş ardından iptal edilmişti.

Metro hattı için açılan tüneller de hafriyat kamyonlarıyla içerisine moloz dökülerek kapatıldı. İlçelerine metro hattının gelmesini bekleyen Sancaktepeliler, yaşanan durum nedeniyle İBB’ye tepki gösterdi.

Diğer yandan İBB’nin yarım bıraktığı ilk proje bu değil. Daha önce de İBB’nin yarım bıraktığı Başakşehir-Kayaşehir metro hattının yapımı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üstlendi. Kısa bir sürede yapımı tamamlanan metro hattı daha sonra vatandaşların hizmetine sunuldu.

Başakşehir-Kayaşehir metro hattının yanı sıra İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na uzanan Tavşantepe-Sabiha Gökçen metro hattı, yine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca tamamlandı.

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Yine bakanlıkça Kağıthane-Gayrettepe metro hattı, Halkalı-Başakşehir-Arnavutköy İstanbul Havalimanı Metro Hattı, Bakırköy-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar-Kirazlı Metro Hattı, Altunizade Çamlıca Metro Hattı, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi olmak üzere 5 ayrı metro hattında çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: Ensonhaber