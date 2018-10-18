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CHP, İBB için anket yaptı... İşte İnce'yi yıkan sonuçlar!

CHP'nin İstanbul için Muharrem İnce'yi aday göstereceği iddia edilirken, parti içinde yapılan anket sonuçları, İnce'yi üzecek cinsten.

18 Ekim 2018 Perşembe 11:25
CHP, İBB için anket yaptı... İşte İnce'yi yıkan sonuçlar!

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için CHP üyelerinin katılımıyla bir anket gerçekleştirildi. Ankette CHP'lilerin 24 Haziran seçimlerinde büyük umudu Muharrem İnce'yi üzecek soruçlar yer aldı.

CHP'de bile yüzde 50'yi geçemedi 

Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 50 iddiasındaki Muharrem İnce, kendi partisinin içinde bile yüzde 50'yi geçemeyerek yüzde 44'te kaldı.

Aykut Erdoğdu yüzde 15 oranıyla ikinci, Gürsel Tekin yüzde 13 oranıyla üçüncü, Akif Hamzaçebi yüzde 10 oranıyla dördüncü, İlhan Kesici'nin yüzde 10 ile beşinci oldu.

Canan sonuncu oldu 

Yerel seçimler için en iddialı çıkışları yapan isim olan Canan Kaftancıoğlu yüzde 7 ile son sırada yer aldı.

Mansur Yavaş'ın tekrar aday olmasına karşı çıkıldı 

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi adaylığı için ismi konuşulan Mansur Yavaş'ın olası adaylığı ise CHP Ankara İl Danışma Kurulu'nda tepki çekti. Yavaş'ın aday olmasıyla CHP'nin Ankara'da dört olan belediye sayısının 2'ye düştüğü görüşü ifade edildi. CHP Genel Merkezi'nde 14 Ekim tarihinde gerçekleştirilen ve 7 saat süren toplantıda bazı konuşmacılar Yavaş'ın olası adaylığına karşı çıktı.

"Biz kazanmış olmayacaktık"

CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Necati Yılmaz toplantıda "Mansur Yavaş'ı aday yaptık. Eğer kazansaydık biz kazanmış olacak mıydık? Hayır. Mansur Yavaş kazandığında evvela AK Parti kaybedecekti. Ama biz kazanmış olmayacaktık demeye gerek yok. Onun eteğinde kazananlar bizim olmadı, çekip gittiler" diye konuştu.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 11:25
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  3. Muharrem ince
  4. chp
  5. canan kaftancıoğlu
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