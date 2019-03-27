CHP İBB Başkan Adayı İmamoğlu bu seferde İBB'nin sloganını çaldı
CHP İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbulkart Mobil Uygulaması’nın basın lansmanında da kullanılan “İSTANBUL SENİN” sloganını çaldı.27 Mart 2019 Çarşamba 21:02
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018 yılında patenti alınan ve 31 Ekim 2018 tarihinde İstanbulkart Mobil Uygulaması’nın basın lansmanında da kullanılan “İSTANBUL SENİN” sloganı, CHP İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu tarafından çalınarak video filminde kullanıldı. Tescil belgesi alınmış, patenti İBB iştiraki Belbim A.Ş.’ye ait “İstanbul Senin” sloganını utanmadan kullanan İmamoğlu, çalıntı sloganla seçim kampanyası yürütüyor.
YORUM YAZ