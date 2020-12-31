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Gündem CHP hunharca işlenen kadın cinayetlerini propaganda malzemesi yaptı
Gündem

CHP hunharca işlenen kadın cinayetlerini propaganda malzemesi yaptı

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, partisinde yaşanan taciz ve tecavüz olaylarına sesini çıkarmazken, gündemi değiştirmek için hunharca işlenen kadın cinayetlerini propaganda malzemesi yaparak, 'Kadın hakları' maskesiyle piyasa sürülen ancak LGBT'yi meşrulaştırma projesi olan ‘İstanbul Sözleşmesi’ni diline doladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-31 14:25:00 -
CHP hunharca işlenen kadın cinayetlerini propaganda malzemesi yaptı

Tecavüz ve taciz haberleri ile günden güne sarsılan CHP, gündemi değiştirme amacıyla yeni propaganda malzemeleri ortaya çıkarmaya başladı.

CHP’li Aylin Nazlıaka, aynı gün içerisinde öldürülen Aylin Sözer, Selda Taş ve Vesile Dönmez’e ilişkin, “Eğer İstanbul Sözleşmesi uygulansaydı üç kız kardeşimiz de bugün hayatta olacaktı” ifadeleri kullandı. Nazlıaka basın toplantısında, 2020’de yaşanan kadın hakları ihlallerini ay ay sıraladıktan sonra özetle şunları söyledi:

Rakam değil hayat

“Rakamlardan değil, insan hayatından bahsediyoruz. Pandemiyle mücadele edilen 2020 yılı, kadınlar açısından çok daha zor bir yıl oldu. En az 297 kadın katledildi, 161 kadın da şüpheli şekilde öldü.

Kendi partisindeki skandallara sessiz…

Aldıkları göstermelik cezalarla adeta sırtları sıvazlanan katiller, can almaya devam etti. Kadınlar en çok ateşli silahlarla, evlerinde ve sokak ortasında öldürüldü. Ölüm, kadınlara hep en yakınlarından geldi. Kadını her defasında eve hapseden, itaat etmeye zorlayan zihniyet, katillerini de üretti.

Kadınların ve çocukların hayatlarını tek tipleştirmeye çalışan bu zihniyetle, ilk önce biz kadınlar hesaplaşacağız, çünkü asla ödün vermeyeceğimiz haklarımız var. Her gün yaşam çığlığını büyüten ve örgütlü gücüyle yeniden ayağa kalkan kadın mücadelesi var. Tercihimiz eşit, özgür, demokratik, adil bir yaşamdan yana.”

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