CHP, hilafet paralarının üzerine böyle çöktü! İşte İş Bankası gerçeği!

yeniakit.com.tr- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan dönüşü uçakta yaptığı açıklamayla CHP - Türkiye İş Bankası ortaklığı tekrar gündeme geldi.



Yıllardır en çok tartışılan konulardan biri olan CHP-İş Bankası ortaklığı 26 Ağustos 1924'te İş Bankası'nın kurulmasıyla başlıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan İş Bankası, Cumhuriyet döneminin ilk ulusal bankası olma özelliğini taşıyor.



SERMAYESİ NEREDEN GELDİ?



İş Bankası'nın kuruluş sermayesine ilişkin çeşitli iddialar zaman zaman gündeme geliyor. Tarihçi ve araştırmacıların aktardığı bilgilere göre; İş Bankası, Hindistan Müslümanlarının, Kurtuluş Savaşı'nda Osmanlı Devleti ve İslam hilafetine yardım amacıyla gönderdiği paralarla kuruldu. Bankanın ana parası olarak Hem Osmanlı'nın bir takım kaynaklarının hem de hilafet fonundan gelen bir takım kaynakların ayrıca İttihat Terakki'nin parası kullanıldı.

Hindistan Müslümanlarının Milli Mücadele’de Türkiye’ye Yardımları, Mustafa Keskin (1919–1923), Kayseri: Erciyes Üniversitesi Yayınları, kitabındaki araştırmaya göre;

Hindistan Hilafet Fonu’ndan Hilafetin Kurtarılması için gönderilen paralar

Makbuz tarihlerine göre kaydedilmiş liste şöyledir:

26.12.1921’de: 144.400 Türk Lirası (26.000 Ingiliz Lirası)

06.02.1922’de: 36.300 Türk Lirası (6.000 Ingiliz Lirası)

18.02.1922’de: 25.320 Türk Lirası (4.000 Ingiliz Lirası)

20.02.1922’de: 32.300 Türk Lirası (5.000 Ingiliz Lirası)

22.02.1922’de: 64.700 Türk Lirası (10.000 Ingiliz Lirası)

02.03.1922’de: 32.300 Türk Lirası (5.000 Ingiliz Lirası)

28.03.1922’de: 131.500 Türk Lirası (20.000 Ingiliz Lirası)

18.04.1922’de: 33.150 Türk Lirası (5.000 Ingiliz Lirası)

02.05.1922’de: 32.000 Türk Lirası (5.000 Ingiliz Lirası)

31.05.1922’de: 26.800 Türk Lirası (4.000 Ingiliz Lirası)

26.06.1922’de: 42.120 Türk Lirası (6.000 Ingiliz Lirası)

05.07.1922’de: 35.500 Türk Lirası (5.000 Ingiliz Lirası)

12.08.1922’de: 35.900 Türk Lirası (5.000 Ingiliz Lirası)

13.02.1923’de: 14.000 Türk Lirası (2.000 Ingiliz Lirası)

19.03.1923’de: 19.410 Türk Lirası (3.000 Ingiliz Lirası)

27.03.1923’de: 68.000 Türk Lirası (10.000 Ingiliz Lirası)

09.08.1923’de: 7.770 Türk Lirası (1.000 Ingiliz Lirası)

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TOPLAM: 781.570 Türk Lirası (122.000 Ingiliz Lirası)

HİNDİSTAN MÜSLÜMANLARINDAN GELEN PARA NASIL ATATÜRK'ÜN OLDU



Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucusu olarak yer aldığı İş Bankası'ndaki hisselerini ölürken vasiyet ederek Cumhuriyet Halk Partisi'ne bıraktı. Yıllarca mahkemelere de konu olarak giden davalarda vatandaşların çoğu, 'Hindistan'daki Müslüman kardeşlerimizden savaş yardımı olarak gelen para nasıl Atatürk'ün oluyor? Ve Atatürk kendisinin olmayan parayı nasıl CHP'ye miras olarak bırakabiliyor?' diyerek haklarını aradı.



'TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN EN BÜYÜK YOLSUZLUK DOSYASI CHP-İŞ BANKASI DOSYASI'



Mahkemelerde görülen davalar esnasında adliye önünde CHP'yi protesto eden Adalet Platformu üyesi Adem Çevik, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı;



'Hindistan'dan, Bangladeş'ten, Mısır'dan, Filistin'den, Özbekistan'dan hilafet ve İstanbul kurtulsun diye gönderilen paraların gasp edilmesiyle İş Bankasına sermaye yapılıyor. Tüm millet olarak hesap sormalıyız. Türkiye'de 76 parti var. Bunlardan hiçbirisi bakkal dükkanı bile açamazken CHP neden 300 kadar firmanın ortağıdır. Neden İş Bankasının ortağıdır